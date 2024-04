Bilhete comprado em Orlando ganha US$ 1 milhão na Powerball

Ninguém ganhou o jackpot geral da Powerball, que subiu para US$ 1,09 bilhão, mas um bilhete de US$ 1 milhão foi comprado em Orlando, confirmou a Loteria da Flórida nesta terça-feira, 2.



O bilhete de US$ 1 milhão foi comprado no Supermercado Sedano em 12981 S Orange Blossom Trail e foi um dos seis bilhetes em todo o país que acertaram cinco números para ganhar US$ 1 milhão.



O jackpot da Powerball subiu para cerca de US$ 1,09 bilhão depois que ninguém acertou os seis números sorteados na noite de segunda-feira, continuando uma seqüência de três meses sem ganhar o prêmio principal.

Os números sorteados foram: 19, 24, 40, 42, 56 e a Powerball 23.



39 sorteios sem ganhador



Ninguém ganhou o jackpot da Powerball desde o dia de Ano Novo, uma série de 39 sorteios sem que ninguém acertasse os seis números do jogo. Se ninguém ganhar o jackpot na noite de quarta-feira, 3, o jogo igualará o recorde de 41 sorteios consecutivos na noite de sábado.

A razão para a seca do jackpot é simples: as probabilidades de ganhar o prémio principal são miseráveis, de 1 em 292,2 milhões. São essas probabilidades que criam os grandes jackpots concebidos para atrair a atenção e aumentar as vendas.

O prêmio de US$ 1,09 bilhão é para um único vencedor que toma a rara decisão de ser pago ao longo de 30 anos por meio de uma anuidade. Quase todos os vencedores optam pela opção em dinheiro, que na noite de quarta-feira seria estimado em US$ 527,3 milhões.

A Powerball é jogada em 45 estados, além de Washington, Porto Rico e Ilhas Virgens dos EUA.



