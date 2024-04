Cidades da costa oeste dos EUA são mais saudáveis, aponta estudo

Cidades da costa oeste dos Estados Unidos são mais saudáveis, aponta um estudo do WalletHub, que analisa como as cidades americanas não são criadas iguais no que diz respeito à saúde e ao bem-estar dos residentes e como isso implica na qualidade de vida.

O relatório compara indicadores e analisa como alguns locais vão além para ajudar os habitantes - através do acesso a alimentos nutritivos ou esforços para manter os custos dos cuidados de saúde acessíveis - enquanto outros deixam os residentes à própria sorte.

Depois de comparar 182 das cidades mais populosas do país em 41 indicadores-chave de saúde, o WalletHub descobriu que a Costa Oeste e suas águas estão fazendo um bom trabalho: oito dos 14 lugares mais saudáveis para se viver nos EUA estão em estados do oeste, e quatro deles são os quatro primeiros.

São Francisco (Califórnia), obteve a pontuação geral mais alta, em parte porque tem a menor proporção de adultos obesos nos EUA - 19% da população. A próxima é Honolulu (Hawaii), ostentando a segunda pontuação, especialmente por causa de suas altas pontuações médias de saúde mental e taxas de cobertura de seguro, com mais de 94% de seus adultos e 98% de suas crianças tendo seguro saúde.

Outras cidades que ficaram entre as 10 primeiras incluem San Diego (Califórnia), em quarto lugar, seguida por Washington, D.C., Portland (Oregon) Denver (Colorado), Salt Lake City (Utah), Scottsdale (Arizona) e depois Irvine.