Faculdade nos EUA custará cerca de US$ 95 mil anual

À medida que mais de 2 milhões de estudantes do ensino secundário de todos os Estados Unidos finalizam as suas decisões sobre que faculdade frequentar neste outono, muitos enfrentam custos altíssimos - em alguns casos, até 95.000 dólares.

Várias faculdades privadas - algumas consideradas de elite e outras de nível médio - ultrapassaram o limite de 90.000 dólares pela primeira vez este ano, ao definirem os seus custos anuais para mensalidades, alimentação, refeições e outras despesas. Isso significa que uma família rica com três filhos poderia esperar desembolsar mais de US$ 1 milhão quando seu filho mais novo concluísse um curso de quatro anos.

Muitas faculdades com grandes dotações tornaram-se mais focadas nos últimos anos em se tornar acessível para estudantes que não são ricos. As famílias com rendimentos mais baixos poderão ser obrigadas a pagar apenas 10% da tarifa anunciada e, para algumas, frequentar uma faculdade privada seletiva pode revelar-se mais barato.