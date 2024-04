Cão policial localiza criança desaparecida de 3 anos em floresta da FL

Um cão policial (K-9) de DeLand, cidade no condado de Volusia, na Flórida, foi considerado um herói depois de localizar com sucesso um menino de 3 anos que saiu de sua casa e se perdeu em uma floresta densa próxima no dia 29 de março.



“Ele estava me arrastando pela floresta, como se não fosse parar”, disse o cabo de polícia de DeLand, Damon Clark.



A dupla, treinada em detecção de entorpecentes e operações de busca e resgate, entrou em ação depois que a mãe do menino denunciou seu desaparecimento. Toda a busca durou 45 minutos.



Usando um cobertor pertencente ao menino para sentir seu cheiro, o cão chamado Midnight e o Cabo Clark vasculharam a floresta. Eles encontraram a criança ilesa, brincando em seu tablet entre as árvores.

“O menino provavelmente se virou e perdeu o caminho de volta para casa. Fiquei muito aliviado e, como pai, sei como me sentiria se aquele fosse meu filho”, disse Clark.



A descoberta marcou a quinta vez que o cabo Clark localizou com sucesso uma pessoa desaparecida. “Não sei como chegamos lá, mas chegamos”, lembrou Clark, que, apesar dos elogios, credita humildemente ao K-9 o sucesso do dia. O cão atua com os policiais no departamento desde 2022.



Fonte: WSVN.

K-9

Os K-9 são cachorros especialmente adestrados para o emprego policial em uma variada gama de funções como detecção, guarda, resgate e patrulhamento. O termo K9 foi adotado pelas forças policiais do contexto militar norte-americano, no qual foi oficialmente criado.