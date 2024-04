De limpeza de casas à própria loja - empresária brasileira Eliana Santos conta sua trajetória

Considerado o estado mais promissor atualmente para negócios nos Estados Unidos, a Flórida segue atraindo cada vez mais brasileiros, que atualmente chegam com o intuito de construir sua carreira ou abrir um próprio negócio.

Com o objetivo de destacar profissionais brasileiros de diferentes áreas e compartilhar suas histórias de vida nos Estados Unidos, o Gazeta News criou o quadro "Sonho Americano", onde profissionais de diferentes áreas contam sobre sua trajetória, suas dificuldades e vitórias na 'Terra do Tio Sam'.

Nesta edição, destacamos Eliana Cristina dos Santos, 49 anos, empresária, moradora de Deerfield Beach, que há 19 anos veio para os EUA fugindo de um relacionamento abusivo e em busca de oferecer uma vida melhor para os filhos.

Nascida no Paraná e criada em Rondônia, hoje é proprietária da loja que leva o seu nome, a Eliana's Fashion, no sul da Flórida, mas fez vários tipos de serviço, incluindo limpeza e começou vendendo roupa em um cômodo da casa, quando foi denunciada e parou. Anos depois, abriu a própria loja.

GN - Quais os trabalhos que teve desde que chegou aos EUA?

ES - Fiz limpeza de casas por 13 anos. Também fui chefe de cozinha no restaurante Chico Mineiro e Tom Shopping, vendia doces e bolos por encomenda. Por três anos fiz as sobremesa do Brazilian Depot e limpava restaurantes à noite. Comecei a vender roupas na minha casa dentro do quarto do meu filho em 2014, mas me denunciaram e a prefeitura me notificou. Em 2018 abri a loja e em 2021 abri duas lojas masculino e feminino no mesmo espaço.

GN - Qual seria o seu diferencial como profissional nos EUA?

ES - Além de trazer marcas do Brasil com exclusividade, eu também tenho uma vantagem como empresária do ramo da moda pelo tempo de atividade no país. Antes mesmo da onda de vender online, eu já atendia clientes em diversos estados pessoalmente. Pegava meu carro e visitava as principais cidades que tem brasileiras. Eu ainda faço isso, costumo viajar durante o ano para Geórgia para atender presencialmente as minhas clientes.

Penso sempre em oferecer algo exclusivo para as clientes e apoio os artistas brasileiros que por aqui passam em eventos relevantes. Também me tornei amiga de muitas clientes, que é o que faz a diferença no mundo de hoje, onde as pessoas focam apenas no vender agora e não constroem uma relação mais duradoura.

GN - Sua maior alegria morando nos EUA?

ES - Em saber que moro em um país de primeiro mundo e um país de oportunidades.

GN - Sua maior tristeza morando nos EUA?

ES - Não ter minha família por completo ao meu lado.

GN - O que mais marcou sua vida nos EUA?

ES - A dificuldade com o idioma e não ter tido apoio de ninguém quando cheguei.

GN - Uma dica para quem chegou agora do Brasil para morar

ES - Ser humilde e saber que você não vai ficar rico do dia para a noite. São etapas, degraus sobre degraus.