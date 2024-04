Flórida é o quarto estado mais caro em custo de serviços de saúde em 2024

A Flórida é o quarto estado mais caro para custos dos serviços de saúde em 2024, de acordo com um levantamento da organização KFF (Kaiser Family Foundation). O estado abriga a quarta maior porcentagem de adultos que optaram por não consultar um médico em algum momento nos últimos 12 meses devido ao custo.

Contas médicas inesperadas e o custo dos serviços de saúde são as duas principais preocupações financeiras dos americanos este ano, de acordo com uma recente pesquisa de acompanhamento de saúde da KFF. A sondagem concluiu que 45% dos adultos estão muito preocupados em poder pagar contas médicas inesperadas, enquanto 39% estão muito preocupados com a sua capacidade de cobrir os custos dos serviços de saúde.

Estes receios financeiros têm consequências no mundo real. O elevado custo dos cuidados de saúde está levando alguns americanos a fazer escolhas difíceis - muitas vezes à custa da sua saúde. Quase dois em cada cinco adultos com idades entre 19 e 64 anos atrasaram ou ignoraram os serviços de saúde entre 2022 e 2023 porque não tinham dinheiro para isso, descobriu uma pesquisa do The Commonwealth Fund. Isso inclui adiar consultas médicas, procedimentos médicos e recargas de medicamentos prescritos.

Mas o peso dos custos dos cuidados de saúde não está distribuído uniformemente por todo o país. Em alguns estados, os residentes enfrentam despesas de saúde muito mais elevadas, incluindo prêmios e franquias mais elevados, o que os torna mais propensos a atrasar os cuidados médicos devido aos custos.

Para esclarecer onde os custos de saúde são mais atingidos, os especialistas conduziram uma análise comparando todos os 50 estados e Washington, D.C. em nove métricas principais, que incluem prêmio médio anual para empregados com cobertura única por meio de seguro saúde oferecido pelo empregador e prêmio médio anual para empregados com cobertura familiar por meio de seguro saúde fornecido pelo empregador.

Flórida

A pontuação da Flórida no ranking foi 92,50 em 100, a quarta mais alta, segundo o relatório, que informa ainda que a Flórida tem o prêmio médio mais alto para residentes com cobertura de seguro saúde familiar por meio de um empregador (US$ 7.258 anualmente).

Além disso:

- A Flórida abriga a quarta maior porcentagem de adultos que optaram por não consultar um médico em algum momento nos últimos 12 meses devido ao custo (14,4%).

- O estado também tem o quarto maior percentual de adultos que relatam 14 ou mais dias de doença mental por mês que não puderam consultar um médico devido ao custo (30,1%).

- A Flórida tem a oitava maior percentagem de crianças cujas famílias tiveram dificuldades para pagar as contas médicas dos seus filhos nos últimos 12 meses (11,1%).

Em grupos nas redes sociais, brasileiros que moram na Flórida opinaram sobre o quanto pagam pelo seguro de saúde assunto. "Pago em média $691 por mês ( Flórida blue -PPO)", disse um.

"Depende do tamanho da família, doenças crônicas, fumantes, salário. Muitos estão pagando em torno de $300 por mês, mas não cobre muito.", disse outra.

Além da Flórida, os outros estados que completam os cinco mais caros para a saúde em 2024 são: Carolina do Norte, Dakota do Sul, Nebrasca e Texas.

1. Carolina do Norte

Pontuação: 100 de 100

- A Carolina do Norte é o estado mais caro em termos de cuidados de saúde, com o prêmio médio mais elevado para residentes com cobertura de seguro de saúde "mais um" através de um empregador ($4.781 anualmente).

- A Carolina do Norte tem o segundo prêmio médio mais alto para residentes com cobertura de seguro saúde familiar por meio de um empregador (US$ 7.180,33 anualmente).

- O estado relata ter a quinta franquia média mais alta para residentes com cobertura de seguro saúde único por meio de um empregador (US$ 2.267,67 anualmente).

- Ele ocupa o 11º lugar em franquia média para residentes com cobertura de seguro saúde familiar por meio de um empregador (US$ 4.061,67 anualmente).

2. Dakota do Sul

Pontuação de Dakota do Sul: 93,41 em 100

Leia a matéria completa no gazetanews.com

1/2

Quase dois em cada cinco adultos atrasaram ou ignoraram os serviços de saúde entre 2022 e 2023 porque não tinham dinheiro. - Freepik. Anterior Próximo

Os 5 estados mais acessíveis para cuidados de saúde

Em contrapartida, os cinco estados mais acessíveis para cuidados de saúde são:

- Havaí, que registra a menor porcentagem de adultos que optaram por não consultar um médico em algum momento dos últimos 12 meses devido ao custo (5,7%).

- Michigan, que tem a quinta franquia anual mais baixa tanto para cobertura de seguro saúde familiar ($ 3.350,33) quanto para cobertura de seguro saúde único ($ 1.687,33) por meio de um empregador.

- Washington, o estado possui o segundo prêmio médio mais baixo para residentes com cobertura de seguro saúde familiar através de um empregador (US$ 5.320 anualmente).

- Califórnia, que tem a sexta franquia média mais baixa para residentes com cobertura de seguro saúde único por meio de um empregador (US$ 1.741,33 anualmente).

- Massachusetts, que tem a sexta menor porcentagem de adultos que optaram por não consultar um médico em algum momento nos últimos 12 meses devido ao custo (7,5%). O estado também possui a décima franquia média mais baixa para residentes com cobertura única de seguro saúde.