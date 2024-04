Costco começa a oferecer prescrições de Ozempic para alguns membros

A rede de lojas de atacado Costco vai oferecer receitas de Ozempic por US$ 179. A expansão dos serviços de saúde especializados foi fechada por meio de parceria com a empresa Sesame para oferecer preços exclusivos em programas de emagrecimento.

A Costco fez parceria pela primeira vez com o Sesame, um mercado de assistência médica direto ao consumidor que conecta prestadores de serviços médicos aos consumidores em todo o país, no outono passado, quando começou a oferecer aos seus membros exames de saúde on-line por apenas US$ 29.

Mas cerca de dois meses após esse anúncio, Costco e Sesame notaram que cerca de uma em cada cinco consultas de clientes era sobre ajuda para perda de peso e começaram a trabalhar em um novo programa para atender a esse interesse, disse o cofundador e presidente da Sesame, Michael Botta, à CNN.

Fruto do seu trabalho, um programa renovável de três meses, lançado oficialmente na terça-feira e que inclui uma videoconsulta com um médico ou especialista em perda de peso, um GLP-1 ou receita para perda de peso, se apropriado, e suporte contínuo por meio de mensagens e orientações ilimitadas com um prestador de cuidados de saúde.

A Sesame afirma ser capaz de prescrever semaglutidas injetáveis, incluindo Ozempic e Wegovy, bem como medicamentos orais para perda de peso. A empresa anuncia que os pacientes poderão perder 5% do peso corporal em apenas três meses, 10% em seis meses e 15% em um ano.

O custo dos medicamentos não está incluído no plano de três meses de US$ 179, e a Sesame alertou em seu site que, sem seguro, os GLP-1 podem custar entre US$ 950 e US$ 1.600 por mês.

Ozempic, Wegovy e outros medicamentos prescritos com GLP-1 já varreram a demografia mais rica do país. Botta espera que oferecer este serviço a uma parcela dos 130 milhões de titulares de cartões da Costco possa ajudar a ampliar sua base de clientes.