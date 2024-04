Departamento de Crianças e Famílias inicia campanha contra o abuso infantil

O secretário do Departamento de Crianças e Famílias da Flórida, Shevaun Harris, juntou-se a parceiros-chave no reconhecimento de abril como o Mês Nacional de Prevenção do Abuso Infantil e, juntos, plantaram cata-ventos na sede do Departamento.

Os cata-ventos são o símbolo nacional da prevenção do abuso infantil e servem como um lembrete do ambiente feliz e despreocupado desejado para cada criança. Todos podem se unir como uma comunidade para desempenhar um papel no apoio às famílias na prevenção do abuso e da negligência infantil.

"O Departamento de Saúde da Flórida tem a honra de se juntar às suas agências irmãs e parceiros para enfatizar o compromisso da Flórida em garantir que as crianças tenham a oportunidade de viver vidas seguras e saudáveis", disse Cassandra G. Pasley, Chefe de Gabinete do Departamento de Saúde da Flórida. "Durante este Mês de Prevenção do Abuso Infantil, reservamos um tempo para destacar que ambientes estimulantes e maiores fatores de proteção podem construir uma base sólida para o desenvolvimento das crianças. Juntos, podemos continuar a apoiar um futuro promissor para as crianças da Flórida."

De acordo com o Children's Bureau, só em 2022, em todo o país, cerca de 6,2 milhões de crianças foram encaminhadas para serviços de proteção infantil devido a suspeitas de maus-tratos físicos ou sexuais.

A nível estadual, as estatísticas de abuso infantil na Flórida em 2023 mostram tendências preocupantes com o aumento dos casos relatados. Só nos primeiros três meses de 2023, foram notificados 51 casos de abuso sexual e 43 casos de abuso físico, indicando um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. Os esforços para divulgar as linhas directas nacionais para denunciar abusos podem ter contribuído para este aumento nos números denunciados. Estas estatísticas representam apenas a ponta do iceberg.