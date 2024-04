Colorado State University prevê temporada de furacões "extremamente ativa" em 2024

Os meteorologistas da Colorado State University – o grupo pioneiro na previsão de furacões sazonais no início da década de 1980 – divulgaram suas primeiras previsões para a temporada de furacões no Atlântico de 2024 na quinta-feira, 4.



A perspectiva é de uma temporada de furacões “extremamente ativa” em 2024, com 23 tempestades nomeadas, 11 furacões e cinco furacões a atingir o estatuto de categoria 3, 4 ou 5, com ventos de 111 mph ou mais fortes.



A temporada de furacões no Atlântico vai de 1º de junho a 30 de novembro.



A previsão inicial está bem acima da média de 1991-2020 de 14 tempestades nomeadas, sete furacões e três furacões de categoria 3 ou mais fortes. É a maior previsão de furacão na primavera já divulgada pela CSU desde que a equipe iniciou as previsões de abril de 1995.

Embora os meteorologistas reconheçam uma competência historicamente inferior nas previsões de Abril em comparação com as previsões subsequentes emitidas durante a época de furacões, realçam sinais fortes que favorecem o desenvolvimento de tempestades, o que dá uma confiança acima do normal para uma época de furacões muito ativa que se avizinha.

Onda de calor sem precedentes no Atlântico impulsionando previsões



A extrema onda de calor marinho que começou na última temporada de furacões e devastou o sistema de recifes de coral da Flórida, forçando os cientistas a adicionar novos níveis de alerta ao monitoramento dos recifes de coral, continuou em 2024 praticamente inabalável. As águas tropicais que se estendem de África às Caraíbas – uma área conhecida como a Principal Região de Desenvolvimento ou MDR – permanecem em níveis recorde para esta época do ano. Esta semana, as temperaturas médias no MDR ultrapassaram os 79 graus Fahrenheit, um limite que normalmente não é alcançado até julho.



Embora o Atlântico tropical tenda a ficar mais frio no início da primavera, o calor implacável manteve as águas próximas das médias de julho desde o início de fevereiro.



Os modelos de previsão sazonal indicam que a onda de calor no Atlântico não diminuirá nos meses de pico da temporada de furacões, em Agosto, Setembro e Outubro. Os meteorologistas da CSU observam que o padrão de calor excepcional é um fator importante que impulsiona a previsão deste ano, uma vez que as águas quentes são a principal fonte de combustível que alimenta os furacões.



Fonte: Local 10.