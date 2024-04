NASA investiga se objeto que caiu em casa na Flórida veio da estação espacial

A NASA está investigando se um objeto que caiu no telhado de uma casa no sudoeste da Flórida no mês passado veio da estação espacial internacional.

Funcionários da agência espacial pegaram o objeto do proprietário da casa em Naples na semana passada e o levaram ao Centro Espacial Kennedy, no outro lado do estado, em Cabo Canaveral, onde está sendo analisado para determinar sua origem, disse o porta-voz da NASA, Josh Finch. “Mais informações estarão disponíveis assim que a análise for concluída”, disse Finch.

Os detritos espaciais normalmente queimam ao reentrar na atmosfera da Terra.

O objeto perfurou o telhado de uma casa de propriedade de Alejandro Otero no dia 8 de março. Ele disse à emissora de televisão WINK que foi notificado por seu filho sobre a queda do objeto enquanto ele estava de férias. Ele voltou mais cedo para verificar e encontrou um objeto de formato cilíndrico pesando quase 2 libras (0,91 kg) que havia rasgado seu teto e destruído o piso.

"Eu estava tremendo. Fiquei completamente descrente. Quais são as chances de algo cair na minha casa com tanta força e causar tantos danos”, disse Otero. “Estou muito grato por ninguém ter se machucado.”

Fonte: Associated Press.