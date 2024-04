Mais vítimas denunciam jovem da FL que fingia ter 14 anos para fazer sexo com menores

Uma jovem de 23 anos da Flórida que se passou por uma menina de 14 anos para conhecer e molestar um adolescente foi alvo de acusações adicionais, disseram as autoridades.

Alyssa Ann Zinger, de Tampa, foi presa pela segunda vez na quinta-feira, 4, e acusada de crimes sexuais adicionais com menores depois que mais quatro vítimas se apresentaram, informou a WFLA.



Ela foi presa pela primeira vez em novembro por supostamente ter praticado pelo menos 30 atos sexuais com pelo menos um estudante do ensino médio com idades entre 12 e 15 anos e enviado vídeos explícitos para vários outros, de acordo com um relatório de prisão.



A acusada supostamente criou uma personalidade falsa nas redes sociais como uma garota de 14 anos que estudava em casa e se comunicava com os menores – que estudavam na Wilson Middle School, no bairro de Hyde Park, em Tampa – principalmente por meio do Snapchat.



Após sua primeira prisão, ela foi acusada de duas acusações de agressão obscena ou lasciva e cinco acusações de abuso sexual obsceno ou lascivo.

Na quinta-feira, as autoridades apresentaram duas acusações de abuso sexual obsceno ou lascivo (vítimas 12-15), duas acusações de agressão obscena ou lasciva, posse de pornografia infantil, transmissão no estado de pornografia infantil por dispositivos eletrônicos e assédio sexual cibernético.



A primeira vítima disse à polícia que a dupla fez sexo várias vezes e que Zinger lhe enviou fotos e vídeos explícitos, enquanto outra disse que enviou um vídeo para várias crianças através do Snapchat retratando relações sexuais, de acordo com documentos de prisão. Ela também disse a uma vítima que fez sexo com outros adolescentes.



Zinger e uma das vítimas foram pegos furtando em uma loja da Nordstrom em julho. Ela tentou continuar fingindo e disse à polícia que nasceu em 2009 – o que ele não conseguiu verificar, de acordo com um mandado de busca.

O policial conseguiu encontrar informações sobre Alyssa Zinger, nascida em 2001, mas quando confrontada, Zinger contou uma mentira desesperada de que tinha uma meia-irmã com o mesmo nome, dizia o documento.



Os policiais descobriram que ela estava mentindo ao revisar os registros escolares e de emprego e entrar em contato com seu empregador no Tampa Publix, que confirmou que ela era adulta.



Fonte: WFLA.