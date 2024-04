Flórida e Texas empatam no segundo lugar em número de tiroteios em 2024

A Flórida está atualmente empatada com o Texas no segundo maior número de tiroteios em massa em 2024 até o momento, de acordo com dados do Gun Violence Archive (GVA). A Califórnia, com leis sobre armas muito mais rígidas, está um tiroteio em massa à frente, apesar de ter quase o dobro da população da Flórida e metade da população do Texas.



Houve nove tiroteios em massa na Flórida até agora este ano, de acordo com o Gun Violence Archive (GVA). Mas isso ainda é melhor do que 2023, que viu 12 tiroteios em massa na mesma época, sendo sete só em janeiro. Até 9 de abril, ocorreram 103 tiroteios em massa em todo o país, em comparação com 149 na mesma época em 2023.



O ano passado mostrou uma redução geral de 8-10% nas mortes e feridos por violência armada em comparação com 2022, disse o GVA, com algumas cidades registrando reduções de mais de 20%. O FBI informou que crimes violentos, roubos e furtos diminuíram em 2023.



De acordo com dados do GVA, 4.322 pessoas morreram e 7.727 pessoas ficaram feridas devido à violência armada nos EUA até 9 de abril. Destes, 60 crianças e 306 adolescentes foram mortos e 127 crianças e 771 adolescentes ficaram feridos. Até agora, 98 agentes da lei foram mortos ou feridos, enquanto a polícia matou 373 pessoas e feriu 219 em incidentes envolvendo agentes.



Houve 351 pessoas mortas na defesa, 368 morreram em tiroteios não intencionais, 1.980 foram suicídios classificados e 178 pessoas morreram em incidentes de assassinato/suicídio, disse o GVA.



Em 2023, a Flórida ficou entre os 10 primeiros, mas não no topo. De acordo com os registros do GVA para 2023, os principais estados com relatos de tiroteios em massa são:

Texas: 65

Illinois: 51

Califórnia: 50

Pensilvânia: 35

Ohio: 33

Carolina do Norte: 33

Luisiana: 31

Flórida: 30

Mississippi e Geórgia: 25 cada



O que é considerado um tiroteio em massa?



O GVA (e o Serviço de Pesquisa do Congresso) define tiroteio em massa apenas com base no número de pessoas baleadas em um incidente: quatro ou mais, sem incluir o atirador.

O FBI define “assassinato em massa” como um incidente em que quatro ou mais vítimas são mortas por qualquer meio intencional, que pode incluir violência armada.



Também pode haver uma distinção entre tiroteios em massa privados e públicos, e os tiroteios em massa cometidos por terroristas estrangeiros não estão incluídos, independentemente de onde o tiroteio ocorre ou quantas pessoas são mortas.

Os números do GVA podem ser diferentes dos do FBI ou do CDC, pois coletam seus dados de 7.500 fontes policiais, governamentais e de mídia. O CDC utiliza certidões de óbito para mortes por armas de fogo, de acordo com o GVA, e eles e o FBI baseiam-se numa amostragem de cursos e depois extrapolam os números para obter totais estimados.



Fonte: Tallahassee Democrat.