Idosos da Flórida voltam a trabalhar impactados pelo aumento do custo de vida

Muitos idosos da Flórida estão voltando ao trabalho à medida que a vida fica menos acessível. O aumento das taxas de seguro e do pagamento de hipotecas têm impactado a vida de quem já era aposentado.



Uma faixa etária que mais cresce na força de trabalho no estado são de pessoas com 75 anos ou mais, segundo levantamento do Sun Sentinel.

A Flórida tem a segunda maior porcentagem de população nos EUA entre pessoas de 65 a 84 anos, de acordo com dados do US Census Bureau. 14,9% da população nacional tinha entre 65 e 84 anos em 2020.

Dera Eads pegou seu hobby de fazer macramê e transformou-o em uma atividade secundária, vendendo online e em mercados de agricultores em Tampa Bay todas as semanas. Ela faz isso para poder sobreviver devido ao aumento das taxas de seguro e ao aumento do pagamento de hipotecas.

“Se der pra ganhar alguns dólares aqui ou ali, eu agradeço”, disse Eads ao canal ABC de Tampa. “Tenho medo porque tenho só uma renda fixa.”

Ela tem medo de perder sua casa em Carrollwood há 25 anos. A obtenção de documentos que mostravam que as taxas de seguro de sua propriedade subiram de US$ 2.460 em 2021 para US$ 4.550 no próximo ano, quase dobrando o pagamento mensal da hipoteca.



“De US$ 591 a US$ 1.000”, disse ela. "Tenho uma renda de US$ 2 mil. Se eu fosse solteira, isso representaria metade da minha renda. Isso sem falar em seguro de carro, eletricidade, esqueça a alimentação."



Isso ocorre no momento em que o Escritório de Reguladores de Seguros do Estado anuncia que duas novas empresas foram aprovadas para operar no Estado da Flórida, totalizando agora oito novas empresas no ano passado.



“Se a sua apólice atual está subindo muito e você deseja fazer compras, mais empresas online são uma coisa boa”, disse Mark Friedlander, porta-voz do Insurance Information Institute.

A Ovation Home Insurance e a Manatee Home Insurance são startups, disse ele, mas operam sob um grupo maior que já possui histórico na Flórida.



“O medo é não poder mais morar em minha casa porque não tenho dinheiro para isso, porque esse é o medo absoluto”, disse Eads.



Flórida é um estado caro?



De acordo com o site World Population Review, os estados mais caros para se viver em 2024 estão localizados principalmente no Nordeste, na costa do Pacífico e em estados não contíguos. A Flórida, embora não esteja no topo desta lista, apresenta o seu próprio conjunto de considerações financeiras.



Uma análise recente da GoBankingRates sugere que a Flórida tem um dos aluguéis médios mais altos e está entre os quatro estados com um valor residencial médio acima de US$ 200.000. Além disso, livingcost.org relata que o custo de vida da Flórida é 1,14 vezes mais caro do que a média dos Estados Unidos, classificando-o como o 10º estado mais caro.

No entanto, é importante observar que, embora a Flórida possa ter custos elevados em certas áreas, ela não é o estado mais caro em geral. Estados como o Havaí, com índice de custo de vida de 193,3, e outros como Nova York, Califórnia e Alasca são normalmente considerados mais caros.