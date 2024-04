Ron DeSantis sanciona lei que aumenta penalidades para ladrões de lojas e "piratas de varandas"

O governador Ron DeSantis assinou um projeto de lei que aumentará as penalidades para ladrões de lojas e "piratas de varandas" em toda a Flórida.

DeSantis assinou o projeto em entrevista coletiva na terça-feira, 9, em um Walgreen's na cidade de Stuart.

O projeto de lei, HB 549, permite que as autoridades imponham punições mais duras para roubo no varejo, pirataria em varandas e incitação ao saque por meio das redes sociais.



"Se você pedir algo online... o pacote estará lá e se não estiver, alguém terá que pagar por isso", disse DeSantis.



A lei estabelece:

• Crime de terceiro grau, punível com até 5 anos de prisão, se os criminosos cometerem roubo no varejo com cinco ou mais indivíduos.

• Um crime de segundo grau, punível com até 15 anos de prisão, se os criminosos cometerem roubos a retalho com cinco ou mais indivíduos e utilizarem as redes sociais para solicitar que outros participem no roubo.

• Um crime de primeiro grau, punível com até 30 anos de prisão, se um criminoso cometer roubo no varejo com arma de fogo ou se tiver duas ou mais condenações anteriores por roubo no varejo.

• A capacidade de cobrar um crime por vários roubos no varejo ocorridos no período de 120 dias, o que representa um aumento em relação aos 30 dias.

DeSantis criticou as leis de outros estados, como a Califórnia.

“Essa quadrilha de roubo no varejo é uma farsa total”, disse DeSantis. “Há leis liberais e essas pessoas estão explorando isso basicamente para se promoverem, sabendo que podem saquear uma certa quantia sem realmente enfrentar quaisquer penalidades significativas”.

O governador republicano disse que o projeto faz parte de seu esforço para tornar a Flórida um “estado de lei e ordem”.

“Na Flórida, vimos um declínio no roubo no varejo nos últimos quatro anos”, disse DeSantis. “Vamos garantir que nossos varejistas possam vender produtos, que os consumidores possam se beneficiar e que as pessoas sejam responsabilizadas quando infringirem a lei”.