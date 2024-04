Cidade litorânea da Flórida é a primeira com frota de ônibus totalmente elétricos

A cidade de Hallandale Beach, Flórida, é o único município do estado com frota de ônibus totalmente elétricos.

“O progresso continua na vanguarda desta cidade, já que Hallandale Beach anuncia orgulhosamente a aquisição de nove (9) ônibus elétricos de última geração, a maior frota de ônibus elétricos de propriedade de qualquer município da Flórida”, diz o comunicado de imprensa oficial de Hallandale Beach, em publicação do site Electrek. “A frota totalmente elétrica não se trata apenas de atualizar o transporte público; trata-se de moldar uma comunidade segura, confiável e ambientalmente consciente.”



Esses ônibus elétricos significam que os residentes de Hallandale Beach poderão desfrutar de um ar mais limpo, com emissão de carbono reduzida e um sistema de trânsito mais confiável do que nunca, graças ao fato de a cidade adotar energia elétrica limpa para o seu sistema de transporte público. A cidade da Flórida diz que está “abrindo caminho para um ambiente mais saudável e um futuro progressista”, o que é uma mudança bem-vinda em relação ao típico estado, “vamos tornar The Handmaid’s Tale real!” marca da política.



Hallandale Beach limpa o transporte público



A conta total da nova frota de ônibus chega a US$ 5.906.828, paga pelo Departamento de Transportes do Estado da Flórida (FDOT), totalizando US$ 3.406.828 milhões, juntamente com uma contribuição de US$ 2,5 milhões da cidade, com US$ 1.937.128 desse dinheiro (mais ou menos) indo para a compra dos ônibus elétricos Cloud e a instalação da infraestrutura de carregamento de VE necessária.



“A cidade de Hallandale Beach está comprometida em se tornar neutra em carbono até 2055 e a frota de ônibus Cloud é apenas uma das muitas iniciativas que estamos implementando para conseguir isso”, explica o Dr. Jeremy Earle, gerente da cidade de Hallandale Beach. “Ao adotar a energia elétrica limpa, estamos abrindo caminho para um ambiente mais saudável e padrões de qualidade de vida mais elevados dos quais nossos residentes e visitantes possam se orgulhar.”

O serviço de ônibus elétrico Cloud da cidade oferece rotas de ônibus gratuitas e expandidas para substituir as “Rotas de microônibus Hallandale”, incluindo duas paradas adicionais em um Walmart local e no Aventura Mall para melhor atender às necessidades da comunidade.

Out with the old and in with the new, we're ready to Ride Cloud Nine! Today, in partnership with @ParsonsCorp, @MyFDOT, and @BrowardCounty, we welcomed the Cloud EV bus fleet to our HB community. Service is free and begins tomorrow, 4/5!



Learn more at https://t.co/rpLTXKQnBj pic.twitter.com/USn3sJEGZe