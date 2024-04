Caronas gratuitas pela Freebee bate recorde no sul da Flórida

As cidades de Coral Gables e Doral estão vendo recordes de passageiros do Freebee, à medida que os números continuam a crescer no sul da Flórida e o serviço vai se expandindo para outras partes do estado.



O serviço de transporte compartilhado foi lançado inicialmente em 2017 e oferece viagens gratuitas e sob demanda em veículos elétricos para quem o solicitar dentro da área delimitada. A Freebee é capaz de fornecer o serviço gratuito através de parcerias com municípios locais.



Este ano, Coral Gables relatou que mais de 62.000 viagens foram reservadas no serviço e a frota Freebee está sendo atualizada para veículos Tesla.



A nova frota Freebee operará sete dias por semana para maximizar os padrões de passageiros. A Freebee oferece conexões com o sistema Coral Gables Trolley, bem como com cinco estacionamentos municipais e 12 estacionamentos de superfície, proporcionando uma oportunidade para todos descobrirem o centro de Coral Gables, disse Kevin Kinney, diretor de estacionamento e serviços de mobilidade da cidade.

O financiamento é fornecido pela cidade de Coral Gables e é aumentado por anúncios pagos no aplicativo e nos veículos da Freebee. A atualização para veículos Tesla está sendo possível por meio de uma doação do Programa de Desenvolvimento de Serviços Públicos do Departamento de Transportes do Estado da Flórida.



Doral relata que cerca de 51.000 passageiros também usaram o serviço Freebee no ano passado. Este mês, foi lançado um piloto sênior sob demanda de seis meses. O programa piloto fornecerá serviço de trânsito sob demanda, porta a porta, de primeira e última milha, com dois veículos Tesla Modelo X para idosos.



No mês passado, o Freebee foi lançado no centro urbano de Bradenton, ao sul de Tampa Bay, no condado de Manatee, costa oeste da Flórida. O serviço baseado em aplicativo, que foi iniciado e baseado em Miami, se expandiu para mais de 30 cidades ou distritos comerciais, principalmente em todo o estado da Flórida.



A maneira mais fácil de pegar uma carona com o Freebee é fazer o pedido pelo aplicativo com 15 ou 20 minutos de antecedência. Para encontrar outras áreas de serviço para usar o Freebee, você pode visitar o site: ridefreebee.com/service-areas.



Fonte: Miami Today e ABC News.