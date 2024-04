Jovem imigrante acusado de homicídio de policial na Flórida é libertado

Um jovem imigrante de 19 anos, acusado de causar a morte de um policial do condado de St. Johns, na Flórida, foi libertado de um centro de detenção do ICE no condado de Baker. As acusações contra ele foram retiradas.



Virgilio Aguilar Mendez, natural da Guatemala, foi preso em maio de 2023 após ser abordado pelo sargento Michael Kunovich, um oficial do Gabinete do Xerife do Condado de St. Augustine, Flórida. Ele reagiu e entraram em luta corporal. O sargento teve um ataque cardíaco minutos depois e faleceu.



Durante a abordagem, Aguilar Mendez, que não fala inglês, tentou se afastar do policial, mas houve uma luta, de acordo com o vídeo e áudio da câmera corporal do incidente analisado pela ABC News. Os policiais argumentaram que ele puxou uma faca. "Aguilar Mendez “se armou com um canivete dobrável, que retirou dos bolsos de seus shorts”, de acordo com registros policiais obtidos pela ABC News.



O vídeo da câmera corporal não mostra claramente Aguilar Mendez supostamente tirando a faca do bolso, mas podem ser ouvidos policiais dizendo-lhe para largar a faca. O adolescente pode ser ouvido dizendo aos policiais que precisa da faca para cortar melancia.



O jovem foi jogado ao chão, estrangulado e eletrocutado em diversas ocasiões, segundo a filmagem. Cinco minutos depois de o jovem ser algemado e colocado na viatura, o policial sofreu um ataque cardíaco e morreu, de acordo com Phillip Arroyo, advogado do jovem.



Kunovich morreu de causas naturais após sofrer disritmia cardíaca, de acordo com um relatório de autópsia revisado pela ABC News, que pode ter sido resultado de uma doença cardíaca grave, um ataque cardíaco anterior ou deterioração cardíaca e pulmonar devido ao tabagismo. O Gabinete do Médico Legal divulgou um relatório afirmando que a morte de Kunovich não atendia aos critérios de homicídio.



Aguilar Mendez foi acusado de homicídio culposo com agravante no mesmo dia em que foi preso, que posteriormente foi reduzido a homicídio qualificado de policial, punível com prisão perpétua.



O Gabinete do Xerife do Condado de St. Johns disse em um comunicado que as acusações contra Aguilar Mendez foram rejeitadas "com base em preocupações sobre a capacidade intelectual e na recente decisão que o considerou incompetente".

Aguilar Mendez foi recentemente declarado pelo tribunal como mentalmente incompetente para ser julgado devido à sua falta de compreensão do sistema de justiça criminal americano, disse Arroyo à ABC News.



Mais de 600 mil pessoas assinaram uma petição exigindo a libertação imediata de Mendez.



Quem é o jovem



Aguilar Mendez vem de uma pequena comunidade indígena na Guatemala e fala principalmente a antiga língua indígena Mam, segundo seu advogado. Ele vem de uma família pobre e foi criado em uma casa com chão de terra. Quando ele tinha 17 anos, a família juntou dinheiro da comunidade através de vários empréstimos para ajudá-lo a vir para os Estados Unidos para que pudesse enviar dinheiro de volta. Isso colocou seus parentes em perigo, uma vez que se endividaram.



Fonte: First Coast e ABC.