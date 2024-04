Críticos contestam custo de US$ 566 milhões de indocumentados para o sistema de saúde da FL

A Agência de Administração de Saúde da Flórida divulgou novos dados que mostram os custos financeiros dos imigrantes indocumentados no sistema de saúde do estado. Mas sendo os imigrantes indocumentados apenas 4% da população do estado, os críticos dizem que o novo relatório tem falhas e questões que necessitam de resposta.



O relatório afirma que os imigrantes indocumentados custaram ao estado 566 milhões de dólares em despesas. Mas o relatório também afirma uma gama mais ampla de custos possíveis.

“O que o relatório diz e que considero muito mais claro é que o número pode estar entre zero e 2,6 mil milhões, por isso concentraram-se neste número 566, mas na verdade pode estar em qualquer ponto intermédio", diz Ana Goni-Lessan é repórter de vigilância estadual do USA Today Florida.



Sob o polêmico projeto de lei aprovado no ano passado (SB 1718), os hospitais que aceitam o Medicaid devem perguntar aos pacientes sobre o seu estatuto de imigração – e isso pode contribuir para a ampla variação das estimativas.

“Bem, a discrepância é que você não é obrigado a responder a essa pergunta: ‘Você está aqui legalmente nos Estados Unidos?’ Então você tem pessoas que responderam sim, não ou se recusaram a responder.”

Alexis Tsoukalas é analista político do Florida Policy Institute. Ela menciona que um relatório diferente e mais completo foi enviado aos legisladores do que aquele que a AHCA divulgou oficialmente ao público.

“Há muito mais contexto em torno das limitações dos dados do relatório que foi enviado ao legislativo. Por exemplo, fala sobre como os cuidados não remunerados realmente diminuíram no estado na última década. Nada disso é mencionado no relatório público e no painel.”

Ela diz que outros dados podem lançar dúvidas sobre as estatísticas.

“Na última década, a população indocumentada diminuiu significativamente em mais de 240 mil pessoas. Então, se soubermos que eles representam apenas 4% da população do estado e, de acordo com o painel da AHCA, menos de 1% dos que responderam à pesquisa visitaram esses hospitais, isso mostra que esses moradores da Flórida já estão sub-representados na área da saúde. Portanto, é muito menos provável que sejam um fardo para o sistema médico.”



Fonte: WMNF.org



