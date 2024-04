Contador de Broward enganava clientes e recebia seus reembolsos do imposto de renda

Um contador de Wilton Manors, condado de Broward, é acusado de enganar mais de 20 de seus clientes em centenas de milhares de dólares da declaração de imposto de renda.



De acordo com a investigação, Jose Coss dirigia a Coss Bookkeeping and Accounting e dizia aos clientes que não deviam nada, mas que também não havia reembolso. Ele mudava os documentos fiscais para receber o valor sem que os clientes soubessem.



"Eles iam ao escritório dele para pagar os impostos, mas ouviam: 'Você não deve nada, não está recebendo reembolso, mas não deve nada’”, disse Bonnie Owens, detetive do Departamento de Polícia de Wilton Manors. “Ele mudava os documentos fiscais para obter um reembolso.”



O contador foi preso por roubo, esquemas de fraude e lavagem de dinheiro, mas foi libertado sob fiança enquanto a polícia continua a investigação. Para os investigadores, deve haver muito mais vítimas. Até agora há 22 vítimas e pode haver pelo menos mais 10, acredita Owens.



Uma das vítimas, que pediu para não ser identificada, disse ao Local 10 News que era cliente há anos e confiava no contador, até ver uma postagem no Facebook que o alertou sobre a investigação e depois de ter sido barrado no aeroporto por causa de um cartão em seu nome com saldo não pago.



O homem diz que sabia que algo estava muito errado quando lhe foi negado o acesso ao saguão do aeroporto da American Express por causa de um saldo não pago. Quando ligou para a American Express, ele descobriu um cartão de visita com quase US$ 100 mil em despesas não pagas – um cartão que a polícia diz que Coss abriu.



“Quando foi o momento em que você percebeu que foi enganado?” perguntou o Local 10 News. “Quando o investigador da Amex me ligou e disse que havia uma inadimplência de US$ 96.000 no cartão de visita em meu nome, e eu disse: 'Era Jose Cos?'”, respondeu a vítima.



Logo depois, ele se deparou com uma postagem no Facebook que dizia: “Se alguém teve seus impostos pagos por Jose Coss, talvez queira verificar suas transcrições e entrar em contato com o detetive Owens, do Departamento de Polícia de Wilton Manors”.



“Fiquei sem acreditar, não conseguia acreditar”, disse a vítima que confiava nele suas declarações fiscais. “Algo estava errado por um tempo, mas eu confiei nele, ele era um amigo.”



“Ele riscava o IRS e escrevia Coss Bookkeeping and Accounting”, disse o investigador, acrescentando que era exatamente o que os documentos judiciais dizem que aconteceu com outra vítima, que “devia $ 37.637 e havia um cheque no arquivo escrito para o IRS, mas estava riscado”.



“Ele tem antecedentes criminais por peculato”, disse Owens. O Local 10 News verificou os antecedentes de Coss e descobriu em 2010 que ele foi indiciado por peculato, do qual se declarou culpado em 2012.



As vítimas contrataram outro contador para revisar as declarações que nunca foram apresentadas e trabalhar com o IRS.



Fonte: Local10.