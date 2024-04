Flórida agiliza processo para converter escolas públicas reprovadas em escolas charter

A Flórida está agilizando o processo para os distritos escolares converterem escolas reprovadas em escolas charter. É parte de um projeto de lei abrangente sobre educação que o governador Ron DeSantis está se preparando para assinar.



DeSantis deseja acelerar o cronograma para que os distritos escolares convertam uma escola pública tradicional falida em uma escola charter. O tempo é essencial para melhorar as escolas, disse ele.



O projeto de lei descreve que, se o plano de um distrito para melhorar as escolas não funcionar, o processo para converter a escola em uma escola licenciada precisa ser simples e rápido.



“Se você demorar três ou quatro anos, serão três ou quatro anos de alunos que não estão recebendo a educação que deveriam”, disse DeSantis em uma entrevista coletiva no condado de Escambia.



Ele estava destacando uma disposição do projeto de lei HB 1285. A seção exige que os distritos escolares que optam por converter uma escola pública tradicional falida em uma escola charter tenham um contrato com uma empresa de escola charter até 1º de outubro do último ano de controle da escola. Isso daria à empresa tempo suficiente para preparar um plano de recuperação.



Mas DeSantis ainda não assinou o projeto porque o Legislativo não o enviou formalmente à sua mesa. Ele planeja assiná-lo assim que recebê-lo.



Contestação a livros



Outro item do projeto que chamou muita atenção é uma medida para restringir a contestação a livros em bibliotecas de escolas públicas. De acordo com a lei atual, qualquer pessoa pode apresentar inúmeras contestações a livros, que devem então ser revistos para conformidade com uma proibição estatal de material sexualmente explícito. Depois que DeSantis assinar o HB 1285, aqueles sem filhos que frequentam escolas em um determinado distrito só poderão contestar um livro por mês.

DeSantis lamentou a série de desafios feitos por alguns “ativistas” contra livros escritos por Shakespeare e outros escritores conceituados para demonstrar quão restritiva é a lei existente defendida por DeSantis.

“Por muitas e muitas décadas, a escola foi escola”, disse DeSantis. “Então parece que mais recentemente tudo se tornou alimento para as pessoas tentarem cumprir a agenda.”

O Comissário da Educação, Manny Diaz, também observou que os livros contestados e removidos com sucesso das bibliotecas escolares não são “proibidos”, mas ainda estão disponíveis para adultos.



Fonte: Florida Politics.