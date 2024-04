Legislador republicano da Flórida quer multa para quem incentiva indocumentados a votar

O senador da Flórida, Blaise Ingoglia, republicano de Spring Hill, prometeu no próximo ano apresentar legislação visando indivíduos e organizações que enviam “literatura” convocando os estrangeiros ilegais a votar.



De acordo com o Florida Voice, o senador prometeu “multas massivas” de US$ 10 mil para organizações que enviassem esse tipo de literatura na Flórida.

Ingoglia reagiu a uma postagem do The Oversight Project, parte da Heritage Foundation, soando o alarme sobre um grupo “incentivando ilegais a votarem no presidente Biden” em novembro deste ano.

O folheto foi distribuído pelo Resource Center Matamoros, uma cidade do México localizada ao longo da fronteira sul com os EUA. O grupo disse que ajuda a fornecer apoio jurídico e documental àqueles que aguardam audiências de asilo.

“Lembre-se de votar no presidente Biden quando estiver nos Estados Unidos”, disse o grupo. “Precisamos de mais quatro anos de seu mandato.”

Ingoglia disse que os republicanos têm sido chamados de “teóricos da conspiração” por argumentarem que os estrangeiros ilegais são encorajados a votar nas eleições presidenciais, nomeadamente nos democratas em vez dos candidatos republicanos.

“Na próxima sessão legislativa, apresentarei um projeto de lei que tornará isso crime para a pessoa e multas pesadas (US$ 10 mil por ocorrência) para qualquer organização que distribua esse tipo de literatura na Flórida”, disse Ingoglia.

A medida seria a mais recente das leis da Flórida que visam atingir estrangeiros ilegais e/ou imigração ilegal no estado. O governador Ron DeSantis assinou uma série de leis com essa função este ano e no ano passado.

A Sessão Legislativa de 2025 terá início em março próximo.