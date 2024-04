Fraternidade Sem Fronteiras promove ajuda humanitária

A Organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras tem o compromisso de ajuda humanitária em oito países e estará presente em mais evento no sul da Flórida. As inscrições já estão abertas.

No dia 4 de maio, a ONG fará um evento em Coconut Creek. "Ele faz parte do nosso compromisso contínuo de promover a fraternidade e incentivar a sua prática através de uma incrível programação de atividades. Damos as boas-vindas a todos os que desejam experimentar a verdadeira conexão fraterna, sem quaisquer restrições étnicas, geográficas ou religiosas", dizem os organizadores.

Fraternidade sem Fronteiras

Criada em novembro de 2009, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a partir de um chamado do coração de Wagner Moura Gomes, fundador-presidente da ONG.

O principal objetivo era fazer um movimento para vivenciar e praticar a fraternidade sem restrições étnicas, geográficas ou religiosas, amparando prioritariamente crianças e jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social.

São 78 polos de trabalho e centros de acolhimento, com alimentação, saúde, formação profissional, educação e ainda, abraça projetos de crianças com microcefalia e doença rara.

Programação

Dia: 4 de maio de 2024

Horário: 9:30am – 6pm

Local: Centura Parc Clubhouse

2395 NW 36th Ave, Coconut Creek, FL 33066

Estacionamento: Por favor, use o compartilhamento ou Uber, se possível, pois as vagas para estacionamento são limitadas.

Ingressos: $30,00 (doação sugerida) *Almoço incluso!

Para participar, faça o registro pelo link www.fraternitywithoutbordersus.org/fwb-event-in-florida