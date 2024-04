Duas cidades costeiras da FL entre as 10 melhores dos EUA

Duas cidades da Flórida estão na lista das 10 melhores cidades costeiras dos EUA, de acordo com pesquisa do USA Today. Uma delas entra no ranking da melhor na categoria de menor cidade costeira do país.

Nº 1: Stuart, Flórida

A "pequena cidade costeira" mais próxima de Orlando aparece em primeiro lugar. Stuart fica a apenas duas horas de carro de Orlando. Parte da Costa do Tesouro, Stuart é conhecida como a "capital mundial dos veleiros" e "a cidade litorânea mais feliz da América", de acordo com o Visit Florida.

Stuart também foi reconhecida como uma das 10 melhores praias do sul da Escolha do Leitor de 2023 do USA Today.

Nº 3: Key West, Flórida

A cerca de seis horas de carro de Orlando, Key West é um daqueles lugares que todos deveriam tentar visitar e vivenciar. A famosa cidade da Flórida faz parte de uma série de ilhas que se estendem pelo extremo sul do estado por mais de 200 milhas.



Em Key West pode-se visitar o extremo sul do estado, ir à praia, visitar uma galeria de arte ou apreciar o famoso pôr do sol na mundialmente famosa Mallory Square enquanto observa gatos fazendo truques.

Não se esqueça de visitar a Duvall Street, que abriga inúmeras lojas, bares e restaurantes elegantes.



As outras cidades listadas no ranking são:



Nº 2: Saugatuck, Michigan

Nº 4: Gulf Shores, Alabama

Nº 5: Pismo Beach, Califórnia

Nº 6: Newport, Rhode Island

Nº 7: Sandusky, Ohio

Nº 8: Cape May, Nova Jersey

Nº 9: Ilha de Washington, Wisconsin

Nº 10: Long Beach, Washington