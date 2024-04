Flórida recebeu mais de 178 mil novos imigrantes em 2023

A Flórida recebeu mais de 178 mil imigrantes no ano passado, segundo o censo. Ao todo, mais de 1,1 milhões de pessoas se mudaram para os EUA no ano passado, impulsionando ganhos populacionais com a imigração.

A maior parte dos migrantes internacionais veio do Canadá, Venezuela, Cuba, Brasil e Colômbia, respectivamente. Eles foram atraídos para alguns dos maiores condados urbanos dos EUA no ano passado, um influxo que ajudou algumas dessas áreas a recuperar da perda de residentes e empresas locais durante a pandemia da COVID-19, mostram os números do Gabinete do Censo dos EUA analisados pela Associated Press.

Mais de 1,1 milhões de pessoas mudaram-se para os EUA no ano passado, impulsionando ganhos populacionais numa altura em que a imigração se tornou uma questão eleitoral polêmica durante a corrida à Casa Branca e ao Congresso. Os recém-chegados do exterior representaram mais de dois terços do crescimento populacional dos EUA no ano passado, de acordo com as estimativas populacionais do departamento.

As estimativas populacionais publicadas no mês passado mostram quais os condados que atraíram migrantes internacionais no ano passado, mas não fazem distinção entre aqueles que estão no país legal ou ilegalmente. Mais da metade da população nascida no exterior nos EUA vive em apenas quatro estados: Califórnia, Texas, Flórida e Nova York. Mas os números por si só contam apenas parte da história.



O condado de Miami-Dade, na Flórida, viu a chegada de mais de 54.000 pessoas no ano passado, o maior número de qualquer condado dos EUA.

A Flórida como um todo recebeu mais de 178 mil migrantes internacionais no ano passado, 15% do total dos EUA. Mais de 7 em cada 10 foram para os cinco condados mais populosos e urbanos do Sunshine State: Miami-Dade, Broward e Palm Beach, no sul da Flórida; Hillsborough, que abriga Tampa, na Costa do Golfo; e Orange, no centro da Flórida, onde fica Orlando.

Um bom número de migrantes internacionais na Flórida tem processos pendentes nos tribunais de imigração, de acordo com números monitorizados pela Transactional Records Access Clearinghouse da Universidade de Syracuse. Miami e Orlando tiveram dois dos maiores processos no ano passado para casos de migrantes colocados em processos de remoção, com os tribunais da Flórida vendo concentrações de cubanos e venezuelanos.



Os aumentos na Flórida também refletem alguma migração internacional reprimida que foi adiada no auge da pandemia da COVID-19, disse Stefan Rayer, director do Programa Populacional do Gabinete de Investigação Econômica e Empresarial da Universidade da Flórida.



“Alguns migrantes internacionais que chegaram em 2022-2023 provavelmente tinham planeado mudar-se mais cedo, mas não conseguiram devido às restrições de viagem relacionadas com a pandemia”, disse Rayer por e-mail.



Números detalhados sobre a origem das pessoas em 2023 ainda não foram publicados pelo Census Bureau. Mas, de acordo com os microdados de uso público do Inquérito à Comunidade Americana de 2022, a maior parte dos migrantes internacionais para a Florida veio do Canadá, Venezuela, Cuba, Brasil e Colômbia, respectivamente.

