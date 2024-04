SunPass alerta clientes sobre golpe de phishing

O SunPass (pedágio) está alertando os clientes sobre um golpe de mensagem de texto solicitando que efetuem um pagamento ou realizem alguma outra forma de ação em suas contas.



Nesse tipo de golpe chamado phishing, os ladrões usam de cobranças falsas para roubar dados do cartão de crédito ou informações bancárias, diz o alerta.



Alguns clientes relataram mensagens de texto suspeitas alegando que deviam dinheiro em suas contas SunPass, que enfatizou nas redes sociais que nunca solicitaria pagamento imediato por mensagem de texto.



“Aos nossos valiosos clientes SunPass, observem que o SunPass não solicita aos clientes por mensagem de texto que façam um pagamento ou tomem medidas imediatas em suas contas. Caso a SunPass precise entrar em contato com seus clientes, aparecerá da seguinte forma: Email: [email protected] ou [email protected]

Texto: 786727″

Segundo o SunPass, o golpe usa mensagens de texto para solicitar um pagamento e evitar a cobrança de taxas em sua conta. As mensagens também contêm um link para um site falso que coleta informações das vítimas.



Como funciona



O phishing é um tipo de golpe que induz os usuários a clicar em links que dão aos hackers acesso a informações pessoais.



Muitos clientes SunPass já recebem mensagens de texto sobre o saldo de suas contas. No entanto, um novo texto relata uma tarifa de pedágio pendente e pede aos usuários que cliquem em um link falso para resolver suas dívidas. É onde o golpe é aplicado. Ao clicar, o usuário concede informações aos golpistas sem saber, como endereço e número de cartão de crédito



O especialista em tecnologia Craig granoff disse que isso é muito comum. Os números de telefone são comprados de empresas ou encontrados em registros públicos e usados para obter mais informações sobre os clientes.



Fonte: CBS12.

Attn SunPass Customers: SunPass has been alerted to phishing attempts targeting the public. Remember, we'll never ask for immediate payments or urgent actions via text. If in doubt, call SunPass at 1-888-865-5352 or email: [email protected] for assistance. pic.twitter.com/3rifPBxYBt