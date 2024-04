"Estar aqui já é uma vitória" - cirurgiã-dentista na FL, Daniela Modesto conta trajetória pessoal e profissional

Considerado o estado mais promissor atualmente para negócios nos Estados Unidos, a Flórida segue atraindo cada vez mais brasileiros, que atualmente chegam com o intuito de construir sua carreira ou abrir um próprio negócio.

Nos últimos anos, aumentou o número de profissionais e famílias brasileiras que buscam vistos americanos. Segundo o Itamaraty, há mais de 1 milhão de brasileiros morando nos Estados Unidos, sendo que 300 mil deles estão na Flórida. As principais concentrações estão na Flórida, Massachusetts, Nova York, Califórnia, Nova Jersey, Connecticut e Geórgia.

De acordo com um relatório da Florida Chamber Foundation, a comunidade brasileira contribui anualmente com aproximadamente US$ 10,7 bilhões para a economia da Flórida. Essa contribuição vem de vários setores, incluindo imobiliário, financeiro, serviços e varejo.

Com o objetivo de destacar profissionais brasileiros de diferentes áreas e compartilhar suas histórias de vida nos Estados Unidos, o Gazeta News criou o quadro "Sonho Americano", onde profissionais de diferentes áreas contam sobre sua trajetória, suas dificuldades e vitórias na 'Terra do Tio Sam'.

Nesta edição, destacamos Daniela Modesto, 51, cirurgiã-dentista, moradora de Fort Lauderdale, que há 25 anos veio para os EUA em busca de ampliar o horizonte profissional.

Nascida em Brasília (DF), hoje Modesto é proprietária da clínica odontológica Bella Smile Cosmetic Dentistry, estabelecida há 11 anos em Fort Lauderdale.

Desde que chegou, trabalhou como assistente de dentista, estudante/residência em odontologia, dentista associada e hoje é cirurgiã-dentista e proprietária da clínica odontológica multidisciplinar. Nesta entrevista, ela conta um pouco da sua trajetória pessoal e profissional.

GN -Qual seria o seu diferencial como profissional nos EUA?

DM - Sou muito acolhedora e faço meus pacientes, independente de nacionalidade, se sentirem à vontade quando tratados pois são todos VIP´s em minha clínica.

GN - Sua maior alegria morando nos EUA?

A segurança. Criar minha filha mais livre, em um ambiente sem ameaças de violência e constante vigilância é uma alegria para mim.

GN - Sua maior tristeza morando nos EUA?

A distância da minha família.

GN - O que mais marcou sua vida nos EUA?

Ser mãe. Poder ter minha filha aqui e abrir um horizonte mais amplo para o futuro dela marcou muito a minha vida.

GN - Uma dica para quem chegou agora do Brasil para morar aqui

Seja firme e resiliente em almejar um objetivo até alcançá-lo. Estar aqui já é uma vitória e suas possibilidades são infinitas, aproveite cada uma para crescer profissionalmente e ter uma vida financeira estável e próspera.

GN - O "sonho americano" - o que é para você?

São as minhas realizações pessoais e profissionais - a vida que vivo hoje. Viver em um país cheio de oportunidades para crescer na carreira.