Hospital da Flórida alega dificuldades financeiras por grande número de indocumentados

O Manatee Memorial Hospital está apelando para recursos adicionais para gerir um número esmagador de visitas de imigrantes indocumentados, colocando uma pressão financeira nas suas operações e potencialmente impactando a qualidade do atendimento a todos os pacientes.

Nos últimos seis meses, conforme informa o canal WSVN, o hospital registrou quase 600 internações e 3.500 atendimentos de emergência por parte de imigrantes indocumentados. Esse aumento levou a desafios operacionais significativos e dificuldades financeiras.

“Simplesmente não podemos nos dar ao luxo de continuar fazendo isso sem sermos compensados por isso. Isso tira o cuidado de outros pacientes”, disse o CEO do hospital, Tom McDougal. “Estamos com falta de quase US$ 18 milhões.”



Em resposta à crise em curso, os comissários do condado de Manatee disseram que estão a tentar compreender o impacto mais amplo das frequentes passagens de fronteira nos recursos e serviços comunitários.



Menos de 1% das internações hospitalares



De acordo com observação do relatório pelo site Florida Politics, os elevados níveis de cuidados não remunerados nos hospitais da Flórida estão mais associados ao estatuto de condado rural do que às percentagens de imigração ilegal.



O primeiro relatório oficial após a implementação das amplas medidas de imigração na Flórida, há um ano, mostra que menos de 1% de todas as internações hospitalares e visitas aos pronto-socorros da Flórida foram de pacientes que declararam não residir legalmente nos Estados Unidos.



Mas esse relatório também aponta que muitas pessoas não responderam à pergunta.

A Agência para Administração de Cuidados de Saúde (AHCA) — com base nas informações fornecidas à agência pelos prestadores de cuidados de saúde — analisou as datas de admissão durante os últimos seis meses de 2023 ao compilar os dados, bem como 10 anos de dados financeiros auditados do hospital.



O relatório estima que os hospitais forneceram mais de 573 milhões de dólares em serviços de saúde a pacientes que não estavam legalmente no país. Mas a AHCA não conseguiu determinar quanto desses cuidados prestados aos migrantes não eram compensados nem encontrar “qualquer correlação óbvia entre o nível de cuidados não compensados e o nível de estrangeiros ilegais que se apresentam no hospital”.