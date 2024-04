Flórida retira mais de 22 mil crianças da cobertura de saúde, contrariando pedido do governo federal

A Flórida retirou desde Janeiro mais de 22.000 crianças de um programa de seguro de saúde subsidiado por não pagarem prêmios, apesar de o governo federal dizer que não pode.



O programa é frequentemente descrito como uma ponte para crianças de famílias de classe média que ganham muito para se qualificarem para o Medicaid, mas que ao mesmo tempo não conseguem garantir um seguro de saúde privado. Não é considerado um programa de direitos de longo prazo.



Ao contrário do Medicaid tradicional, que é gratuito para os inscritos, a lei estadual exige que os inscritos no Florida KidCare paguem um pequeno prêmio mensal.



Dados estaduais mostram que 6.780 crianças foram canceladas do programa Florida Kidcare em 1º de janeiro, que, de acordo com o governo federal, foi quando um requisito de elegibilidade de 12 meses entrou em vigor para crianças inscritas no Medicaid ou no programa estadual de seguro saúde infantil. (CHIP), que na Flórida é chamado Florida KidCare.

Seguiram-se outras 5.147 crianças em Fevereiro, 5.097 crianças em Março e outras 5.552 em Abril.

“A Flórida, tal como está, é o único estado que está desafiando esta nova proteção e a Flórida é o único estado que sabemos que está violando a nova proteção neste momento”, disse Joan Alker, diretora executiva do Centro para Crianças e Famílias. e professor pesquisador na Escola de Políticas Públicas Georgetown McCourt. “Este é um desrespeito descarado pela lei federal que se destina a proteger as crianças de ficarem sem seguro. É desanimador ver isso e a Flórida está claramente dobrando sua aposta.”

O requisito de elegibilidade contínua de 12 meses foi incluído no orçamento federal de 2023. A administração Biden sinalizou a mudança em uma carta oficial de saúde do estado de setembro de 2023, enviada em todo o país, e em um documento de acompanhamento de “Perguntas frequentes” de outubro de 2023, explicando melhor a mudança e a aplicação da política.

A administração DeSantis, três meses depois, no entanto, entrou com uma ação no tribunal federal pedindo a um juiz que impedisse os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) de aplicar o requisito de elegibilidade contínua de 12 meses e de tomar medidas contra os estados que não cumprem o mandato.

O pedido de liminar, que será ouvido no tribunal federal de Tampa na manhã de quinta-feira, afirma que o CMS excedeu sua autoridade e que o Congresso não exigiu inscrição contínua. A moção, elaborada pelo procurador-geral Ashley Moody e pelos advogados do escritório de advocacia Boyden Gray, também afirma que a exigência de pagamento do prêmio faz parte da lei da Flórida e é necessária para ajudar a manter a solvência do programa. O Legislativo da Flórida expandiu no ano passado quais famílias poderiam se qualificar para o programa.

“A legislatura estadual estabeleceu o Florida CHIP como um programa de responsabilidade pessoal, não um direito, e a Flórida tem um interesse soberano em executar essa decisão”, afirma a moção da Flórida.

“Realmente, estou chocado”, disse Lynn Hearn, advogada do Florida Health Justice Project, que obteve os dados de cancelamento da Florida Healthy Kids (FHK) Corporation, que administra o programa Florida KidCare. “Parece que a Flórida está agindo como se já tivesse vencido o processo. Eles não acreditam que devam ser proibidos de cancelar a matrícula de crianças por falta de pagamento de prêmios, então, independentemente do que (o governo federal) diga, eles estão procedendo com o cancelamento da matrícula, ao mesmo tempo que pedem permissão ao juiz.

A porta-voz do FHK, Ashley Carr, disse ao Florida Politics na noite de quarta-feira que a organização não comenta sobre litígios pendentes.

Florida KidCare é um programa opcional de expansão do Medicaid para crianças de 5 a 18 anos cujas famílias ganham muito para se qualificarem para o programa Medicaid tradicional. O Congresso criou o programa em 1997 e concordou em pagar aos estados cerca de 15 pontos percentuais a mais do que a taxa de equiparação tradicional do Medicaid. O Legislativo da Flórida concordou em aprovar a expansão opcional do Medicaid um ano depois, e o governo federal paga cerca de 69 centavos de cada dólar gasto no programa.

