Verão chega mais cedo na Flórida; temperaturas recordes no fim de semana

A Flórida sentirá o gostinho do calor do verão no fim de semana. As temperaturas estão previstas para ficarem até 15 graus acima da média em meados de abril, trazendo máximas na faixa dos 90°F em grande parte do Sunshine State.



Você está certo se acha que abril é muito cedo para sentir tanto calor. De acordo com o FOX Forecast Center, as temperaturas desta semana deverão estar mais próximas da média de junho ou julho.

Um sistema de alta pressão estacionado sobre a Flórida fará com que as temperaturas subam esta semana. Os recordes poderão ser estabelecidos na Flórida, Geórgia e Carolina do Sul na quinta e sexta-feira.



“Na verdade, não temos condições de seca na Flórida, mas como a alta pressão foi estabelecida e plantada no local, você obtém um grande calor sem chuva adicional”, disse a meteorologista da FOX Weather, Marissa Torres. “Poderíamos começar a ver essa mudança narrativa para a Flórida à medida que continuamos a ver as coisas secarem em temperaturas muito, muito altas.”



A falta de chuvas recentes e as temperaturas quentes podem contribuir para a propagação de incêndios florestais.



Tampa atingiu um máximo de 88°F na quarta-feira. A área de Tampa Bay permanecerá na casa dos 80°F durante o fim de semana.

Mais para o interior, Lakeland, terá temperaturas abaixo de 90°F esperadas até domingo.

Orlando, sem litoral, não se beneficiará muito com as brisas costeiras. Na quinta-feira, a temperatura chegou aos 90°F e deve permanecer abaixo dos 90°F durante o fim de semana. Normalmente, Orlando tem uma média de 84°F em meados de abril.



Espera-se que Tallahassee, Flórida, atinja 91°F na quinta e sexta-feira, quase 10 graus acima da alta temperatura média de abril na capital da Flórida.

Miami pode evitar o calor durante a semana e no fim de semana, com máximas na casa dos 80F. As coisas esquentam no sul da Flórida na próxima semana, quando Miami está prevista para ver uma máxima de 86°F na segunda-feira.

Atlanta pode não chegar ao clube dos anos 90°F ainda, mas chegará perto na quinta-feira com uma previsão de máxima de 86°F. Outras cidades do Sudeste têm maior probabilidade de atingir esse marco quente na quinta-feira, com previsão de máxima de 90°F em Augusta, Geórgia.



Happy Friday, South Florida! ??



Anyone else enjoying the warmer weather? If so, there is more coming to start the weekend!



High temperatures Fri and Sat will approach the mid 80s along the coasts and the lower 90s over the interior. Stay hydrated!#flwx pic.twitter.com/UW5Lv6foZu — NWS Miami (@NWSMiami) April 19, 2024