Mais restaurantes em Miami, Orlando e Tampa ganham estrelas Michelin

Nove restaurantes da Flórida acabam de ganhar estrelas Michelin em 2024. O guia internacionalmente famoso adicionou três restaurantes em Miami, quatro restaurantes em Orlando e dois em Tampa ao status de estrela elevada, elevando o total no estado para 26 restaurantes na lista dos melhores.



Todos os restaurantes recém-estrelados ganharam uma estrela: o único restaurante duas estrelas da Flórida continua sendo o luxuoso restaurante francês L’Atelier de Joël Robuchon, em Miami. Gwendal Poullennec, diretor internacional dos guias Michelin, disse que nos últimos três anos o cenário gastronômico da Flórida explodiu.



“Desde a chegada do Guia Michelin à Flórida em 2022, houve um crescimento significativo no cenário culinário local do estado, provando que a Flórida é um destino gastronômico líder para viajantes próximos e distantes”, disse ele em comunicado. Dois restaurantes da Flórida, porém, não mantiveram suas estrelas este ano: The Den at Azabu em Miami Beach e Knife & Fork em Orlando. Os restaurantes permanecerão no guia como restaurantes recomendados.



Há 149 restaurantes da Flórida no guia, abrangendo 38 tipos de culinária. Mais uma vez, a Michelin mostra seu carinho pelas refeições no estilo omakase: cada cidade da Flórida tinha pelo menos um restaurante com menu omakase que ganhou uma estrela.



Os restaurantes recém adicionados são:



MIAMI



EntreNos, Ogawa e Shingo.



ORLANDO



Camille, Natsu, Papa Llama e Victoria & Albert’s



TAMPA



Ebbe, Kosen



Este é o terceiro ano em que a Michelin avalia restaurantes da Flórida. A agência estadual de turismo e marketing Visit Florida e agências de turismo de Miami, Orlando e Tampa pagaram ao guia cerca de US$ 1,5 milhão para a Michelin destacar restaurantes nas cidades de 2022-2024.



Fonte: Miami Herald.