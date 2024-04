‘Big Nude Boat:’ Cruzeiro de nudismo sairá da Flórida em 2025

Uma empresa de cruzeiros está prestes a fretar seu primeiro cruzeiro nudista fora da Flórida em 2025. A Bare Necessities Tour & Travel anunciou que está fazendo parceria com a Norwegian Cruise Line para realizar a excursão nudista no início do próximo ano.



O cruzeiro nu – apropriadamente apelidado de “Big Nude Boat” – está programado para partir de Miami em 3 de fevereiro de 2025, embarcando em uma viagem pelo Caribe antes de retornar em 14 de fevereiro.



“Estaremos navegando a bordo do adorável Norwegian Pearl, um navio para 2.300 passageiros com muito entretenimento, muito espaço no convés aberto e várias opções de restaurantes”, diz o site do cruzeiro.

“Seus restaurantes de especialidades e uma grande área de buffet para refeições nuas ao ar livre acomodarão facilmente uma grande variedade de gostos culinários.”



Os viajantes terão a opção de desfrutar de refeições com vários pratos, massagens com pedras quentes, casas noturnas animadas, whisky bar, cassino, spa e muito mais enquanto navegam nos mares.



Além do “cruzeiro simples”, a programação do passeio oferece um roteiro para alguns pontos turísticos pelo trajeto.



Para embarcar no cruzeiro de nudismo, os hóspedes precisarão de passaporte válido, e a nudez só é permitida durante a estadia no navio, com algumas exceções.

As roupas são obrigatórias durante as refeições nas salas de jantar, e os hóspedes são convidados a sentar-se sobre uma toalha ou alguma peça de roupa quando estiverem “com a bunda descoberta” ou com um fio dental.



Além disso, a Bare Necessities afirma que os hóspedes não estão autorizados a tirar fotos de outras pessoas a bordo do cruzeiro sem permissão.

O preço do cruzeiro começa em cerca de US$ 2.000 por pessoa, embora as cabines mais sofisticadas possam chegar a mais de US$ 33.000.

Para mais informações sobre o cruzeiro, confira o site da Bare Necessities aqui.



Fonte: Click Orlando.