DeSantis tem um dos maiores índices de desaprovação entre os governadores, diz pesquisa

O governador da Flórida, Ron DeSantis, tem um dos mais altos índices de desaprovação entre os governadores dos Estados Unidos, descobriu uma pesquisa nacional da Morning Consult, que acompanhou dados de cerca de 9.000 eleitores em três meses.

O índice de desaprovação de 44% do republicano da Flórida o coloca em terceiro lugar, ficando pouco atrás da democrata de Oregon Tina Kotek (45%) e do republicano de Iowa Kim Reynolds (47%), que apoiaram DeSantis para presidente durante as primárias do Partido Republicano.

Os habitantes da Flórida estão divididos quanto ao seu apoio a DeSantis, com 51% afirmando que aprovam o que ele fez desde que venceu as eleições para governador de 2018, de acordo com os resultados da pesquisa. Isso significa que apenas 5% dos eleitores da Flórida estão indecisos.

A pesquisa descobriu que DeSantis tem o maior índice de aprovação entre os republicanos em todo o país (84%), acima de todos os outros governadores republicanos.



Nesse contexto, a pesquisa avaliou também senadores federais pela Flórida, com Marco Rubio e Rick Scott, que receberam avaliações mistas. A aprovação de Scott está em 46%, enquanto a de Rubio está em 47%.



Fonte: WFLA.