Descalço e sem equipamento de proteção, homem captura jacaré em rua da Flórida

Sem sapatos ou qualquer equipamento de proteção, um homem capturou um jacaré em uma rua de Jacksonville. A ação viralizou em um vídeo e chamou a atenção pela facilidade da captura.



De acordo com o News4Jax, Mike Dragich, conhecido como “Blue Collar Brawler”, é um caçador de jacarés licenciado da Flórida, lutador de MMA, veterano e líder de uma organização sem fins lucrativos na Flórida.



Dragich conseguiu capturar e remover o jacaré de 2,5 metros que vagava pelas ruas de Jacksonville. Ele disse ao News4Jax que estava em um jogo de hóquei com sua família quando ouviu o chamado do gabinete do xerife em busca de um caçador para capturar um jacaré à solta.



Mesmo sem seus equipamentos de proteção, ele foi até o local e pegou o jacaré com as próprias mãos.



"Faltavam apenas cinco minutos para o jogo, então eu literalmente saí do jogo, peguei o jacaré e voltei para o jogo!”, disse Dragich, que ganhou notoriedade por remoções de jacarés no passado, conquistando dezenas de milhares de seguidores por suas habilidades de luta com jacarés e sua ousadia.



Ele usou a fama para chamar a atenção para sua organização sem fins lucrativos, Project Saviour Outdoors, que oferece retiros para veteranos militares para prevenir o suicídio.



Em um outro caso recente, um homem atropelou um jacaré para salvar o vizinho.

Walter Rudder diz que estava dirigindo para seu bairro na noite de sexta-feira, 19, quando encontrou seu amigo e vizinho, Rick Fingeret, que estava caído no chão gritando por socorro. Um jacaré de 3,5 metros segurou Fingeret pela perna e o arrastou para um lago.



O vizinho então implorou para que ele atropelasse o animal, na esperança que assim conseguisse se soltar dos dentes cravados em sua perna. Rudder fez o que Fingeret pediu e funcionou. O jacaré libertou a vítima e voltou para a água.



Abril é o início da temporada de acasalamento para jacarés e crocodilos em todos os lugares, um momento em que os répteis podem se tornar mais agressivos e menos temerosos dos humanos. Se você encontrar um, mantenha uma distância segura, não alimente nem se aproxime dele e mantenha sempre seus animais de estimação na coleira.



Se você vir um jacaré ou crocodilo agressivo ou incômodo, ligue para a linha direta gratuita Nuisance Alligator da FWC no número 866-392-4286 que um caçador licenciado será enviado para resolver a situação.



