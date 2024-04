"O desejo de ser mãe e a barreira da infertilidade": especialistas brasileiros abordam o tema em evento no sul da Flórida

Um evento gratuito sobre fertilização e maternidade será realizado no dia 6 de maio - véspera do Dia das Mães - para brasileiras e brasileiros em Deerfield Beach, no Sul da Flórida.



Nele, especialistas brasileiros vão apresentar e discutir ideias sobre o tema: "O desejo de ser mãe e a barreira da infertilidade e como as novas tecnologias podem tornar esse sonho possível".



Com o intuito de promover a conscientização sobre prevenção e preservação da fertilidade, o evento foi organizado pelo Dr. Felipe Canavez, especialista em reprodução humana assistida no Brasil, em colaboração com Luly Correia, fundadora do influente perfil "Laços da Fertilidade" e autora de um livro que relata sua experiência pessoal com fertilização in vitro usando óvulos doados.



Luly Correia também lidera o projeto social #DiaDeDoarÓvulos, parte do movimento Dia de Doar, que incentiva a doação de óvulos no país. O evento visa orientar e apoiar indivíduos no planejamento familiar reprodutivo. Luly, mãe de gêmeas concebidas por ovodoação, compartilhará seu vasto conhecimento para ajudar outros a entender os complexos tratamentos de reprodução assistida.



O encontro também contará com a participação da Dra. Fernanda Pacheco, especialista em Ginecologia e Biotecnologia, que apresentará as mais recentes tecnologias de apoio aos processos reprodutivos.



O que será apresentado neste evento?



Serão 4 temas abordados:



1) Entendendo e melhorando a fertilidade natural

2) Opções de tratamento da infertilidade disponíveis

3) Novas tecnologias nos tratamentos

4) Palestra da Influencer Luly Correia sobre sua jornada de tentante à mãe de gêmeas aos 45 anos através da doação de óvulos



Programação



Evento gratuito: 06 de Maio 2024 às 7:30pm

Local: Shalom Church Florida - 600 S Federal Highway, Deerfield Beach, Flórida.

Inscreva-se gratuitamente no link: https://felipecanavez.com.br/evento/



Mais informações no perfil @lacosdafertilidade no Instagram