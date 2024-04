Lei que exige ensino sobre comunismo nas escolas públicas da Flórida é sancionada

Ladeado por veteranos que serviram na invasão da Baía dos Porcos*, em Cuba, o governador Ron DeSantis assinou uma lei que fará com que a história do comunismo seja ensinada desde o jardim de infância nas escolas públicas da Flórida.



DeSantis falou em Hialeah Gardens na quarta-feira, 17, onde sancionou o projeto de lei SB 1264 como lei que permite às escolas ensinar “os perigos e males do comunismo”. “Vamos dizer a verdade sobre o comunismo no estado da Flórida. Vamos dizer a verdade sobre os males do comunismo”, disse DeSantis no evento.



De acordo com o projeto de lei, as aulas sobre a história do comunismo serão acrescentadas ao ensino obrigatório nas escolas públicas a partir do ano letivo de 2026-27 e serão “adequadas à idade e ao desenvolvimento” para cada idade, segundo a legislação.



As aulas incorporariam vários tópicos relacionados com o comunismo, incluindo a “história do comunismo nos Estados Unidos e nos movimentos comunistas nacionais” e “as suas histórias e táticas”.



“Atrocidades cometidas em países estrangeiros sob a orientação do comunismo” também seriam exigidas como parte das lições. Além disso, o currículo teria de incluir uma “discussão comparativa de ideologias políticas, como o comunismo e o totalitarismo, que entram em conflito com os princípios de liberdade e democracia essenciais aos princípios fundadores dos Estados Unidos”.



A secretaria estadual de educação será encarregada de elaborar padrões acadêmicos para as aulas.



“Tudo isso será distribuído por todo o currículo, do ensino fundamental (jardim de infância) ao 12º ano (décimo segundo ano). E será feito de maneira apropriada à idade, como fazemos com todos os nossos padrões”, disse o Comissário Estadual de Educação, Manny Diaz Jr.



*A invasão da Baía dos Porcos foi uma tentativa frustrada de invasão do território cubano por exilados cubanos, mercenários e agentes da CIA foi um dos principais fracassos do governo de John F. Kennedy, fortalecendo o governo de Fidel Castro, que havia tomado o poder na ilha caribenha dois anos antes. O episódio conhecido como Invasão da Baía dos Porcos, em 17 de abril de 1961, marcou a passagem oficial do governo de Castro para o lado dos soviéticos e inaugurou uma escalada de ações que colocou em perigo a paz mundial na década de 1960." Fonte: BrasilEscola.

