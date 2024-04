Cidades da Flórida estão entre as mais limpas em qualidade do ar nos EUA

As cidades da Flórida estão entre as áreas mais limpas em relação à qualidade do ar nos Estados Unidos, de acordo com o mais recente relatório “State of the Air” da American Lung Association.



O relatório concluiu que 4 em cada 10 pessoas nos EUA “vivem em locais com níveis prejudiciais à saúde de poluição do ar”. Nenhuma cidade ou área da Flórida entrou na lista das mais poluídas do país.



10 cidades ou regiões da Flórida constavam na lista das cidades mais limpas, que não fornecia nenhuma classificação numérica, disse o relatório State of the Air. Cinco cidades ou regiões do Sunshine State figuraram na lista das cidades mais limpas dos EUA em termos de poluição por partículas de curto prazo.



O relatório da American Lung Association concluiu que algumas políticas ambientais, como a Lei do Ar Limpo dos EUA, aprovada pelos legisladores em 1970, têm algum impacto em alguns municípios que estão melhorando a qualidade do ar.

“Desde o início, as conclusões do ‘Estado do Ar’ refletiram os sucessos da Lei do Ar Limpo, à medida que as emissões provenientes dos transportes, das centrais elétricas e da produção foram reduzidas”, afirma o relatório.

Embora a Flórida permaneça relativamente limpa na qualidade do ar em comparação com muitas áreas do país, vários municípios continuam enfrentando o aumento da poluição.

“Os dias de elevado nível de ozono e os picos de poluição por partículas relacionados com o calor extremo, a seca e os incêndios florestais estão a colocar milhões de pessoas em risco e a acrescentar desafios ao trabalho que os estados e as cidades estão a realizar em todo o país para limpar a poluição atmosférica”, afirma o relatório.

O relatório classifica cidades e condados com base nas suas pontuações de ozono, poluição por partículas durante todo o ano e níveis de poluição por partículas a curto prazo. Dados federais, estaduais e locais de qualidade do ar foram usados como fatores nas descobertas. É o 25º relatório sobre o estado do ar emitido pela American Lung Association desde 2000.



As cidades e áreas da Califórnia também dominaram os 25 principais registros de poluição por partículas durante todo o ano e poluição por partículas de curto prazo.

A American Lung Association também classificou os condados quanto à qualidade do ar com base nos dados de ozônio disponíveis. Dos 67 condados da Flórida, 35 tinham esses dados, e quase todos os condados classificados receberam nota “A” em qualidade do ar. Os condados de Miami-Dade, Marion e Escambia obtiveram nota “B” e o condado de Hillsborough obteve “C”. Nenhum condado de Sunshine State teve pontuação abaixo dessa marca.

As cidades e áreas da Flórida entre as cidades mais limpas em termos de poluição atmosférica por ozônio são:

— Cabo Coral-Fort Myers-Naples.

- Crestview-Fort Walton Beach-Destin.

– Gainesville-Lake City.

- Jacksonville-St. Mary’s (Geórgia)-Palatka.

— North Port-Sarasota.

– Orlando-Lakeland-Deltona.

—Palm Bay-Melbourne-Titusville.

- Panama City.

– Parque Sebring-Avon.

– Tallahassee.

As cidades ou regiões da Flórida entre as cidades mais limpas dos EUA em termos de poluição por partículas de curto prazo são:

— Cape Coral-Fort Myers-Naples.

– Northport-Sarasota.

– Orlando-Lakeland-Deltona.

—Palm-Bay-Melbourne-Titusville.

— Pensacola-Ferry Pass (Alabama).

Veja o relatório aqui.