A um mês da temporada de furacões, DeSantis assina leis de proteção residencial

Faltando pouco mais de um mês para a temporada de furacões, o governador Ron DeSantis assinou leis que impulsionam a proteção residencial a proprietários que fazem melhorias para se protegerem contra danos causados por tempestades.



O governador Ron DeSantis assinou dois projetos de lei na quarta-feira, 24, expandindo o programa My Safe Florida Home.



Um deles (SB 7028) acrescenta outros US$ 200 milhões ao programa e coloca os residentes idosos e de baixa renda na frente da fila para novos subsídios. O programa “estabilizou e, em alguns casos, reduziu as taxas de seguro”, disse DeSantis antes de assinar a legislação num evento no condado de Pinellas.



O programa oferece inspeções gratuitas de mitigação do vento para proprietários de casas e oferece subsídios equivalentes no dobro do que o proprietário paga por um projeto de melhoria, mas o subsídio é limitado a US$ 10.000. Para ser elegível, o proprietário deve morar na casa e ter isenção de bem de família na propriedade.



Outra medida (HB 1029) estabelece um programa piloto para ampliar as bolsas e disponibilizá-las às associações de condomínios. “Bem aqui no condado de Pinellas, temos centenas de associações de condomínios que abrangem nosso litoral. Então pensamos: ‘Ei, vamos fazer um programa piloto. Vamos encorajar essas pessoas a substituir essas janelas... proteger seus telhados, substituir essas portas'”, disse o senador Nick DiCeglie, republicano de Indian Rocks Beach que patrocinou o projeto.



À medida que as taxas de seguro dispararam, os legisladores já investiram mais de 600 milhões de dólares no programa desde 2022. De Novembro de 2022 a Dezembro de 2023, 94.000 casas foram inspecionadas no âmbito do programa e 23.000 candidaturas foram aprovadas.



Ambas as medidas entram em vigor em 1º de julho.



Fonte: Florida Politics.