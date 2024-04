Qual é a melhor temperatura para manter dentro de casa na Flórida? À medida que o verão se aproxima e as temperaturas continuam a subir, a tendência é diminuir a temperatura do termostato, mas a Florida Power & Light diz que não tão rápido.



Se você deseja economizar energia e aproveitar ao máximo seu dinheiro, a companhia de energia recomenda definir a temperatura da sua casa para 78° F (25° C).

Laura Blair, especialista líder em soluções de energia da Florida Power & Light, juntou-se a Tom Sorrells no Talk to Tom para falar mais sobre o uso de energia.

“Setenta e oito graus Farenheint ou mais é a configuração com maior eficiência energética no modo de resfriamento, e recomendamos 78° F no verão”, disse Blair.



Sorrells disse que mantém seu termostato a 77° F, bem próximo da temperatura recomendada pela FPL. No entanto, ele acrescentou que o mesmo não pode ser dito de alguns de seus colegas de trabalho. Ele disse que durante os intervalos comerciais eles discutem o quão frias mantêm suas casas.

“Matt Austin deixa na faixa de 74° F a 75° F ou talvez 72° F. Ginger Gadsden deixa nos 60° F à noite. Ela mantém o frio ártico”, disse Sorrells.

Mas a especialista da FPL diz que isso está fora da recomendação de eficiência energética da companhia e que a recomendação é manter a casa ainda mais quente quando estiver fora.



Outra ação que ajuda é desligar o ventilador ao sair de casa. "Você economizará cerca de US$ 7 por mês se desligar os ventiladores quando não estiver em casa ou no quarto.”



Dessa forma, para economizar energia e manter a casa numa temperatura boa, também é recomendado selar as rachaduras nas paredes ou teto para evitar que o ar frio escape ou alguma entrada de ar quente.



Fonte: Click Orlando.