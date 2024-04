Expansão do 'corredor turístico' de Orlando pode atrair 9,4 milhões de pessoas por ano

A expansão do SunRail para o aeroporto de Orlando e para o corredor turístico da região aumentaria o número de passageiros em pelo menos seis vezes no primeiro ano de operação, mas teria um custo impressionante de cerca de US$ 4 bilhões, disseram autoridades estaduais na quinta-feira, 25, ao fornecer suas primeiras projeções públicas para a próxima fase do projeto.



Há um ano o Departamento de Transportes da Flórida estuda a expansão. O estudo concluiu que ligar o SunRail ao aeroporto e às paragens turísticas aumentaria o número de passageiros dos atuais 1 milhão anualmente para 6 milhões anualmente, é provavelmente uma subestimativa.



“E quando olhamos para os últimos anos, é muito significativo”, disse John Tyler, secretário do distrito da Flórida Central do Departamento de Transportes da Flórida, apontando para uma estimativa de 9,4 milhões de pessoas até 2040. “Esse é um resultado extremamente positivo deste estudo.”



“É preciso muito afiar o lápis para determinar o verdadeiro custo deste projeto”, disse Tyler, falando aos prefeitos locais e comissários municipais no conselho da SunRail. Esses custos teriam de vir dos contribuintes, com uma combinação de financiamento local, estadual e federal, bem como contribuições privadas significativas.

Mas Tyler foi rápido em argumentar os méritos do que chamou de “projetos de transporte transformacional” para a Flórida Central, citando a reforma de US$ 2,3 bilhões da Interstate 4, a construção da Wekiva Parkway de US$ 1,6 bilhão, a conclusão do Terminal C do aeroporto de Orlando, de US$ 3,2 bilhões, e o início de serviço da Brightline no ano passado entre Miami e Orlando.







A resposta do conselho foi mista e amplamente reservada. O prefeito de Orlando, Buddy Dyer, teve a reação mais positiva. “Estou mais entusiasmado com as possibilidades do SunRail no futuro do que, honestamente, jamais estive”, disse Dyer.

A comissária do condado de Seminole, Amy Lockhart, assumiu a liderança na abordagem das preocupações financeiras. “Não somos um poço sem fundo de dinheiro”, disse ela.

O prefeito de Orange County, Jerry Demings, disse que as necessidades de transporte de seu condado - incluindo projetos rodoviários, ferroviários e de pedestres - somam um custo impressionante que não pode ser suportado sem uma fonte de financiamento dedicada, como um aumento no imposto sobre vendas que ele apoiou anteriormente e sem sucesso .

Sem esse financiamento, o apoio do Condado de Orange à expansão do SunRail seria “difícil”, disse ele.







O corredor norte-sul de 49 milhas atualmente existente da Sunrail com 16 estações através dos condados de Volusia, Seminole, Orange e Osceola, correndo aproximadamente paralelo à Interstate 4, será concluído neste verão com a abertura de um segmento final de 12 milhas entre DeBary e um nova estação em DeLand.

Autoridades locais e estaduais afirmam que a SunRail precisa que as ligações aeroportuárias e turísticas se transformem em uma opção próspera de transporte público, com horário noturno e nos finais de semana. Sua programação atual não oferece nenhum dos dois.

As ligações aeroportuárias e turísticas, incluindo vias, estações de ônibus e trens, estão incorporadas no projeto proposto “Corredor Sunshine” em consideração nos últimos dois anos.



O estudo divulgado quinta-feira pela Secretaria de Transportes do Estado retrata vários cenários. Conectar o SunRail apenas ao aeroporto, por exemplo, custaria cerca de US$ 400 milhões e aumentaria o número anual de passageiros para 3,7 milhões projetados.

O Sunshine Corridor está recebendo apoio do Universal Studios Orlando, que se comprometeu a fornecer terreno para uma estação e outros incentivos, e da Brightline Trains, que deseja expandir seu atual serviço intermunicipal do aeroporto de Orlando para Tampa usando o corredor.

O Walt Disney World esteve ausente das discussões do Sunshine Corridor nos últimos dois anos, inclusive durante a recente disputa entre o governador Ron DeSantis e a Disney sobre o controle do órgão regulador da gigante das atrações, agora chamado de Distrito de Supervisão de Turismo da Flórida Central.

Mas a Brightline há muito está interessada em uma estação da Disney. O estudo do Sunshine Corridor divulgado quinta-feira retrata os passageiros e os custos associados a uma parada no Disney Springs.



Fonte: Orlando Sentinel.