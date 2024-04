Brasileiro da Flórida é condenado à prisão por lavagem de dinheiro de golpes românticos

Golpes românticos levaram um brasileiro da Flórida à prisão por quatro anos. Niselio Barros Garcia Jr., 50, de Winter Garden, foi condenado a 48 meses na Justiça Federal no dia 23 deste mês por sua atuação na rede fraudulenta.



De acordo com o processo de acusação, Garcia trabalhou com outras quatro pessoas – ainda foragidas – para enganar milhões de pessoas e enviar uma grande parte dos fundos para a Nigéria. Os outros quatro suspeitos não foram identificados.

Durante o golpe, o brasileiro teria fraudado US$ 2,3 milhões em fundos e teve que devolver US$ 464.923,91 depois de se declarar culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro no Distrito Sul da Flórida. Ele coletaria informações de contas bancárias, disseram os promotores federais, e enviaria o dinheiro para associados criminosos na Nigéria.



No caso de Garcia, ele usou uma bolsa de criptomoedas para ocultar e transferir fundos em Bitcoin para co-conspiradores na Nigéria, disseram promotores federais. O FBI Buffalo Field Office investigou o caso.



Dentro da comunidade brasileira do sul da Flórida, ele é acusado de aplicar golpes em outros conterrâneos. Ele se apresentava como investidor e atuante no mundo dos negócios, recebia dinheiro para investir em supostas empresas ou transações financeiras online. Seu nome também aparece em diversos processos no site JusBrasil.



Golpes nada românticos



Os golpes românticos – e sua complexidade – cresceram nos últimos anos. Perfis online falsos ganham a confiança e o afeto das vítimas, levando à exploração financeira. Estes esquemas não só causam perdas financeiras significativas, mas também têm um impacto profundo na vida das vítimas.



“A cada ano, ano após ano, esses números ficam cada vez maiores”, disse o Agente Especial Supervisor David Harding, gerente de programa da Unidade de Crimes Econômicos do FBI, em uma entrevista de 2024 destinada a conscientizar sobre os golpes românticos. Ele disse que em 2022, mais de 19.000 vítimas perderam cerca de US$ 735 milhões, de acordo com números relatados ao Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI.

As vítimas americanas perderam mais de mil milhões de dólares para criminosos estrangeiros em 2023, de acordo com uma investigação conduzida pela CBS News. As autoridades disseram que os números são provavelmente muito maiores porque muitos desses crimes não são denunciados. Algumas autoridades disseram que os golpes também podem estar ultrapassando a capacidade de intervenção das autoridades.



No entanto, o acordo judicial de Garcia "demonstra o compromisso contínuo do departamento em processar a fraude transnacional e aqueles que a facilitam conscientemente", disse o principal vice-procurador-geral adjunto Brian Boynton, chefe da Divisão Civil do Departamento de Justiça.



Se você ou alguém que você conhece tem 60 anos ou mais e sofreu fraude financeira, profissionais experientes estão à disposição na National Elder Fraud Hotline: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311).