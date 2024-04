Universidade da Flórida ameaça protestos estudantis com suspensão e banimento por 3 anos

A Universidade da Flórida está dizendo aos alunos o que eles podem e o que não podem fazer se quiserem protestar no campus, e os infratores entre alunos e professores enfrentarão penalidades severas, de acordo com informações compartilhadas no campus esta semana.



O edital da UF diz que os alunos podem falar, expressar pontos de vista e segurar cartazes, mas não podem fazer manifestações dentro de prédios, bloquear entradas ou saídas, deixar cartazes não tripulados, acampar, usar amplificadores de som ou fazer ameaças de violência , entre outras proibições.



Outras atividades proibidas incluíam jogar lixo; acampar ou utilizar barracas, sacos de dormir ou travesseiros; bloqueando o caminho de qualquer pessoa. Eles também incluíram “não dormir” em um campus onde os alunos costumam cochilar ao sol entre as aulas.



O aviso enviado aos alunos diz que os infratores receberão uma transgressão de três anos e suspensão da escola, enquanto os funcionários ou professores pegos violando suas regras seriam demitidos.



Um porta-voz da UF também deu a seguinte declaração ao News 6:



“Os protestos pacíficos são protegidos constitucionalmente. É estritamente proibido acampar, construir estruturas, interromper a atividade acadêmica ou ameaçar outras pessoas nas propriedades da universidade. A Universidade comunicou isso claramente aos nossos alunos e explicou que eles podem exercer seus direitos de liberdade de expressão, mas a violação da lei resultará em uma ordem de invasão imediata da UFPD e em uma suspensão provisória da Student Life.”



Entretanto, a Universidade da Florida Central fez a seguinte declaração sobre o seu compromisso com a liberdade de expressão:

"A UCF é uma universidade pública que valoriza a livre troca de ideias e a expressão de diferentes pontos de vista. Todos os membros da comunidade UCF e visitantes do campus têm o direito de expressar suas crenças sem violência ou perturbação, sujeitos às regras e regulamentos da universidade e às leis estaduais e federais."



As universidades em toda a Flórida e em todo o país estão reagindo à medida que grandes protestos surgem nos campi, apelando aos EUA para suspenderem o seu apoio a Israel e forçarem o fim da guerra do país em Gaza.



Fonte: canal News6.