Pelo menos 17 pessoas morreram na Flórida por sedativos aplicados pela polícia

Pelo menos 17 pessoas morreram na Flórida ao longo de uma década, após um encontro físico com a polícia, durante o qual a equipe médica também lhes injetou um poderoso sedativo, descobriu uma investigação liderada pela Associated Press.

Três dos incidentes fatais ocorreram em Orlando. Outros foram relatados em todo o estado, de Tallahassee a Tampa e West Palm Beach. Dois incidentes envolveram drogas administradas por paramédicos do Miami-Dade Fire Rescue.

As mortes estiveram entre as mais de 1.000 documentadas pela investigação da AP nos Estados Unidos, de pessoas que morreram depois de os agentes terem usado, não as suas armas, mas a força física ou armas como Tasers que – tal como os sedativos – não se destinam a matar. Autoridades médicas disseram que a força policial causou ou contribuiu para cerca de metade de todas as mortes.

Foi impossível para a AP determinar o papel que as injeções podem ter desempenhado em muitas das 94 mortes envolvendo sedação que os repórteres encontraram a nível nacional durante o período de investigação de 2012-2021. Poucas dessas mortes foram atribuídas à sedação e as autoridades raramente investigaram se as injeções eram apropriadas, concentrando-se mais frequentemente no uso da força pela polícia e nas outras drogas nos sistemas das pessoas.

A ideia das injeções é acalmar as pessoas combativas, muitas vezes por causa de drogas ou de um episódio psicótico, para que possam ser transportadas para o hospital. Os defensores dizem que os sedativos permitem um tratamento rápido, ao mesmo tempo que protegem os socorristas da linha de frente da violência. Os críticos argumentam que os medicamentos, administrados sem consentimento, podem ser demasiado arriscados para serem administrados durante encontros policiais.



A Flórida estava entre os estados com mais casos de sedação, de acordo com a investigação, que a AP fez em colaboração com a FRONTLINE (PBS) e os Howard Centers for Investigative Journalism.

A investigação da AP descobriu que as autoridades médicas da Flórida desempenharam um papel fundamental na promoção do uso de sedativos para tentar prevenir incidentes policiais violentos. E, em 2006, um grande júri que investigou os casos de pessoas que morreram após terem sido eletrocutadas com Tasers no condado de Miami-Dade recomendou esguichar o sedativo midazolam, mais conhecido pela sua marca Versed, no nariz.



Os paramédicos de Miami-Dade logo adotaram essa estratégia, apesar das preocupações de que o medicamento pudesse causar depressão respiratória. Outras agências de serviços médicos de emergência na Flórida mais tarde se tornaram as primeiras a adotar o sedativo cetamina.

Os casos da Flórida envolveram vários sedativos, incluindo cetamina, midazolam e um medicamento antipsicótico chamado ziprasidona.

A investigação da AP mostra que os riscos da sedação durante emergências comportamentais vão além de qualquer medicamento específico, disse Eric Jaeger, educador de serviços médicos de emergência em New Hampshire que estudou a questão e defende medidas de segurança e formação adicionais.



Esta história faz parte de uma investigação em andamento liderada pela Associated Press em colaboração com os programas Howard Center for Investigative Journalism e FRONTLINE (PBS).

Fonte: Associated Press.