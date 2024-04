Filho de brasileiros, adolescente morre esfaqueado em Coconut Creek (FL); polícia investiga

Um adolescente, filho de brasileiros, de 15 anos, morreu após ser esfaqueado em um parque em Coconut Creek, sul da Flórida. A polícia procura por pistas e pede ajuda da comunidade para chegar ao assassino.



A morte de Iury Desena foi anunciada no fim de semana via GoFundMe, onde ele foi descrito como doce, engraçado e atencioso. “Todos que ele conheceu causaram um impacto em suas vidas”, escreveu Jalyn Porth, organizadora da arrecadação de fundos.



A mãe de Iury, Pamella Fernandes, disse em postagem no Facebook que seu filho foi esfaqueado seis vezes no sábado, 20, e morreu sexta-feira, 26, no hospital. “Meu filho não está aqui para me abraçar para ir à escola, mas sei que Deus vai me dar forças e contarei com a ajuda da comunidade”, disse ela. O Lyons Creek Middle PTSA de Coconut Creek disse que Iury era “um estudante vibrante” que se foi “muito cedo”.

Scotty Leamon, porta-voz da polícia de Coconut Creek, disse que a vítima foi esfaqueada por volta das 16h16 de 20 de abril no Winston Park e Nature Trail, 5201 NW 49th Ave., e morreu no fim de semana no Broward Health Medical Center.



Ninguém havia sido preso até a tarde de segunda-feira, 29, confirmou Leamon ao Miami Herald. Mais de US$ 10.000 foram arrecadados para pagar as contas médicas e despesas funerárias do adolescente.



A polícia de Coconut Creek está pedindo aos residentes de Hilton Estates, Cypress Estates, Huntington e Breckenridge West que verifiquem as imagens da câmera de segurança de qualquer adolescente gravada em 20 de abril entre 15h15 e 16h30. Os vídeos podem ser enviados para [email protected].

"Se você tiver campainha ou câmeras de vigilância em sua propriedade, gostaríamos de ver qualquer vídeo que você tenha a partir de 20 de abril, entre 15h15 e 16h30. Estamos especificamente interessados em qualquer jovem, ou jovens, que suas câmeras possam ter captado naquele dia, durante esse período. Os detetives também têm ido de porta em porta nesses bairros e continuam fazendo isso. Envie um e-mail para Scotty Leamon em [email protected] para coordenar o compartilhamento de seu vídeo. Esta continua a ser uma investigação muito ativa", disse a polícia.







