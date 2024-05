Proibição do aborto de 6 semanas entra em vigor na Flórida

A proibição da maioria dos abortos na Flórida após seis semanas de gravidez, antes mesmo de muitas mulheres saberem que estão grávidas, entrou em vigor nesta quarta-feira, 1. Alguns médicos estão preocupados com o fato de as mulheres no estado não terem mais acesso aos cuidados de saúde necessários.



Leah Roberts, endocrinologista reprodutiva e especialista em fertilidade da Boca Fertility em Boca Raton, disse à Associated Press que as leis antiaborto promulgadas pela Flórida e outros estados estão sendo vagamente escritas por pessoas que não entendem de ciência médica.



As regras estão afetando não apenas as mulheres que desejam abortos terapêuticos, ou seja, procedimentos para interromper gestações viáveis devido a escolha pessoal, mas também gestações inviáveis para mulheres que desejam ter filhos.

“Estamos nos interpondo entre eles e seus médicos e impedindo-os de receber cuidados até que isso literalmente salve suas vidas, às vezes às custas de sua fertilidade”, disse Roberts.



A nova proibição tem uma exceção para salvar a vida de uma mulher, bem como em casos que envolvam violação e incesto, mas Roberts disse que os profissionais de saúde ainda são impedidos de realizar um aborto numa gravidez inviável que eles sabem que pode tornar-se mortal - como quando o feto está sem órgãos ou implantado fora do útero – até que se torne realmente mortal.

“Disseram-nos que temos que esperar até que a mãe esteja séptica para podermos intervir”, disse Roberts.



Além do perigo físico, há também o trauma psicológico de ter que carregar um feto que a mãe sabe que nunca será um bebê saudável, disse Roberts.



“Teremos menos acesso aos cuidados para a nossa população em geral, mesmo que sejam apenas cuidados básicos de maternidade e cuidados normais de obstetrícia e ginecologia, porque as pessoas estão a partir”, completou.

Além disso, as mulheres terão que viajar para longe de casa para fazer um aborto. A diretora executiva da Florida Access Network, Stephanie Pineiro, disse que a organização, que ajuda a fornecer financiamento para abortos, espera que os custos aumentem dramaticamente. Ela estima que custará cerca de US$ 3.000 para uma mulher viajar para outro estado para fazer um aborto. O local mais próximo após 12 semanas seria Virgínia ou Illinois, mas antes de 12 semanas seria Carolina do Norte.



A Suprema Corte da Flórida, com cinco de seus sete membros nomeados pelo governador republicano Ron DeSantis, decidiu por 6 a 1 no mês passado para manter a proibição estadual da maioria dos abortos após 15 semanas de gravidez, o que abriu caminho para a proibição de seis semanas.



Fonte: Associated Press.