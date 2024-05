Tripulantes de lancha que jogaram lixo no mar da Flórida podem ter que prestar serviço comunitário

Autoridades da vida selvagem da Flórida identificaram as pessoas envolvidas no incidente do fim de semana durante o Boca Bash, evento que acontece todo ano no sul da Flórida, onde duas grandes latas de lixo foram jogadas de uma lancha em alta velocidade.



Em uma reunião da comissão nesta quarta-feira, 1º de maio, em Daytona Beach, o presidente da Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida, Rodney Barreto, disse que o momento foi capturado por acaso por um drone.



“Isso se tornou uma história mundial. O mundo está observando isso", disse Barreto. “No fim de semana, meu telefone explodiu. Espero que seja um grande momento de ensino para todos eles.”







Assim que viram as imagens pelo drone, oficiais da FWC fizeram 16 prisões no Lake Boca, de acordo com o tribunal do condado de Palm Beach e os registros da prisão. Os presos enfrentam acusações que vão desde andar de barco sob influência de álcool até posse de substância controlada. Por enquanto, não há acusação relacionada ao ato de jogar lixo no mar.



A maioria dos réus compareceu às audiências judiciais na manhã de segunda-feira, 29 de abril, no anexo da Cadeia do Condado de Palm Beach e mais tarde foram libertados sob fiança, mostram os registros do tribunal.



“Estas são claramente decisões erradas tomadas pelos jovens”, disse Smith. “Quando o drone capturou a quantidade real de lixo, foi considerável. Havia muito lixo e muito plástico.”



A FWC é a principal agência investigadora do incidente, mas Barreto disse que a Guarda Costeira e o Departamento de Proteção Ambiental da Flórida estão envolvidos, bem como o Ministério Público do estado.



“São todos jovens, mas precisamos de enviar uma mensagem de que a Flórida não tolera isto e que queremos proteger o nosso ambiente”, disse Barreto.



Serviço comunitário



Ele disse que não está claro quais ações a FWC pode tomar, mas deseja que cada pessoa envolvida faça pelo menos 500 horas de serviço comunitário supervisionado pela FWC.

Boca Bash não tem afiliação com a cidade de Boca Raton, mas é uma festa anual realizada no Lago Boca no último fim de semana de abril. O evento atrai de 6.000 a 10.000 pessoas a cada ano.



Fonte: Palm Beach Post.