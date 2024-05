Flórida e outros estados processam Biden por expandir verificações de antecedentes para armas

Vinte e seis procuradores-gerais republicanos, entre eles da Flórida, entraram com ações na quarta-feira, 1, desafiando uma nova regra do governo Biden que exige que os negociantes de armas de fogo nos Estados Unidos realizem verificações de antecedentes de compradores em feiras de armas e outros locais fora de lojas físicas.



A procuradora-geral da Flórida, Ashley Moody, abriu o processo em Tampa, alegando que a administração Biden ultrapassou sua autoridade legal. Moody disse em uma declaração preparada que a regra “forçaria milhares de proprietários de armas cumpridores da lei a se registrarem como traficantes federais de armas de fogo e a navegar em uma burocracia federal”.



A administração Biden anunciou no mês passado que havia finalizado a regra, projetada para preencher “lacunas” em um sistema que exige que revendedores de armas licenciados realizem verificações de antecedentes.



Uma visão geral de 11 de abril publicada no site da Casa Branca dizia que “um número crescente de vendedores não licenciados continua a vender armas de fogo com fins lucrativos a estranhos que encontram em feiras de armas e mercados online, o que tem sido uma lacuna crítica nas leis de verificação de antecedentes”.



A regra decorre de uma lei de 2022 que fez alterações no sistema de verificação de antecedentes. O processo da Moody’s afirma que a regra vai “muito além” da lei e viola o que é conhecido como Lei de Procedimento Administrativo federal. Em parte, o processo se concentra em parte da regra sobre pessoas que revendem armas, aumentando a probabilidade de serem consideradas traficantes que precisam de licenças.



Como exemplo, citou parcialmente a lei federal e disse que a regra “elimina a exceção à definição de 'revendedor' para 'uma pessoa que faz vendas, trocas ou compras ocasionais de armas de fogo para o aprimoramento de uma coleção pessoal ou para um hobby , ou que vende toda ou parte de sua coleção pessoal de armas de fogo.'”



“Muitos proprietários de armas compram e depois revendem armas de fogo”, afirma o processo. “Às vezes eles fazem isso apenas para aumentar sua coleção pessoal. … (No entanto), por vezes, aumentar o valor dessa coleção é um dos seus motivos – tal como os colecionadores de outros itens esperam que as suas coleções ganhem valor e sejam potencialmente revendidas com lucro.”



O processo também alegou que um aumento nas verificações de antecedentes por causa da regra teria um “impacto significativo” na Flórida, que realiza verificações por meio do Departamento de Aplicação da Lei da Flórida. “Ao contrário de muitos estados, a Flórida realiza verificações de antecedentes em nível estadual, em vez de depender do governo federal”, afirma o processo.



A Casa Branca disse que a regra “salvará vidas ao reduzir o número de armas de fogo vendidas sem verificação de antecedentes” e que “declara explicitamente que fazer vendas ocasionais de uma arma de fogo de uma coleção pessoal ou liquidar uma coleção não significa exigir uma licença federal de porte de arma de fogo ou verificação de antecedentes.” A visão geral dizia que a regra lista atividades que indicam que os vendedores devem ser licenciados como revendedores e realizar verificações de antecedentes.



As ações movidas em tribunais federais de Arkansas, Flórida e Texas buscam bloquear a aplicação da regra anunciada no mês passado, que visa fechar uma brecha que permitiu que dezenas de milhares de armas fossem vendidas todos os anos por traficantes não licenciados que não executam verificações de antecedentes para garantir que o potencial comprador não esteja legalmente proibido de ter uma arma de fogo.



Fonte: Miami Herald e ABC News.