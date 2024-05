3 cidades da Flórida ficam entre os 100 melhores lugares para se viver nos EUA

O site Liveability divulgou recentemente sua lista dos 100 melhores lugares para se viver nos EUA em 2024, listando três cidades da Flórida entre as melhores. O LivScore mais alto dado foi para Carmel, Indiana, que recebeu uma pontuação de 875.



Compilando a lista há mais de uma década, o site quis ajudar as pessoas a descobrirem as “cidades mais habitáveis” do país com base em “quase 100 pontos de dados e um algoritmo que leva em conta medidas da economia, habitação e custo de vida de uma cidade”. , amenidades, transporte, meio ambiente, segurança, educação e saúde."

Cada cidade recebe um LivScore, que é essencialmente uma nota para a cidade com base nos pontos de dados.

As cidades da Flórida na lista são:





A cidade recebeu a maior parte da sua pontuação graças aos seus serviços de transporte, comodidades e oportunidades educacionais.



“Com uma população estudantil de mais de 60.000 habitantes, Gainesville, Flórida, é uma cidade universitária por completo. A Universidade da Flórida, sede dos Gators, é a universidade mais antiga (e maior) do estado e é um centro de eventos educacionais, culturais e esportivos. A cidade é acessível, com muitos bares e restaurantes que atendem estudantes. As atividades ao ar livre são uma grande atração, com muitos parques, trilhas para caminhadas e ciclismo e golfe, e as praias da Costa Atlântica ficam a pouco mais de uma hora de distância.”







O site detalhou o que torna Tampa excelente, dizendo que é um caldeirão de várias culturas, com imigrantes vindos de Cuba, Espanha, Itália, Alemanha e muito mais. Também elogiou Tampa pelo seu “custo de vida acessível” e chamou-a de “um excelente lugar para construir um negócio”.



“De parques à beira-mar a museus e praias de fácil acesso, em Tampa, Flórida, os moradores não têm falta de maneiras divertidas de passar os fins de semana. Temperaturas amenas durante todo o ano e equipes esportivas profissionais para torcer, além de um passeio fluvial de 3,9 quilômetros repleto de coisas divertidas para ver e fazer, aumentam o apelo. Todas essas comodidades fantásticas são um grande motivo pelo qual Tampa é um dos melhores lugares para se viver nos EUA.







Fort Lauderdale obteve notas altas por seu estilo de vida ao ar livre. “Os moradores não exageram quando falam sobre a alta qualidade de vida desta cidade da Flórida”, disse o site. “Quando estiver pronto para relaxar, você pode voltar para uma casa que combina com você e seu estilo de vida, seja um condomínio à beira-mar, um bairro LGBT ou uma pitoresca casa suburbana. E quando se trata de educação e negócios aqui, ambos estão prosperando.” A habitabilidade disse que o clima, as praias, os cursos de água, o foco artístico, as opções de ensino superior e os hospitais da cidade fazem dela um ótimo lugar para se viver.

Várias outras cidades do sudeste entraram na lista, incluindo Roswell, Geórgia, Franklin, Tennessee e Raleigh, Carolina do Norte.