BEACH TENNIS FEST 2024 VAI AGITAR POMPANO BEACH NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO

O Beach Tennis Fest 2024 é um dos torneios mais esperados do sul da Flórida e chega a Pompano Beach nos dias 4 e 5 de maio. O evento, marcado anteriormente para os dias 23 e 24 de março, precisou ser adiado por causa de tempestades que assolaram a região.

O Beach Tennis Fest 2024 integra as comunidades latinas em diferentes categorias em dois dias de pura emoção, e conta também com barracas de comidas típicas brasileiras, sorteio de brindes e muita música com DJ Rommel.

Simultaneamente, haverá também torneio de Futvôlei nos dois dias.

Neste ano o evento conta também com uma aula funcional do personal trainer Muller, que irá oferecer um super treino gratuito na manhã de sábado e domingo, às 8am. de Qualquer pessoa pode participar.



Crianças também poderão fazer aula com a trainee Raffa.





As categorias disponíveis vão de iniciante até avançado, duplas femininas e masculinas ou mix.

Os jogadores profissionais também terão categorias para disputarem prêmios em dinheiro. Este ano o evento oferece prêmio em dinheiro para a dupla vencedora da categoria feminina e masculina.



Durante o torneio também acontece a famosa exposição de produtos e serviços para o público presente, que poderão desfrutar de delícias típicas brasileiras como açaí, água de coco, pamonha, milho verde, sorvete e queijos, além de drinks especiais.

Haverá ainda muitos brindes das empresas participantes na área de educação, esporte, finanças, beleza e uma variedade de produtos.







Apesar de ser um esporte de alta intensidade, todo mundo pode jogar Beach Tennis, independente da idade. Basta ter um espírito esportivo e conhecer as regras!

É um esporte praticado em uma quadra de areia com raquete, bola e rede, que pode ser disputado individualmente ou entre duas duplas. O objetivo é passar a bolinha para o outro lado por cima da rede com apenas um toque, sem deixar que ela caia do seu lado da quadra.

A partida pode ser disputada com o melhor de 3 sets (um jogador / dupla precisa vencer 2 sets para vencer a partida). O formato escolhido deve ser anunciado antes do evento. A pontuação em um set deve ser feita usando o método "Tie-break Set".

As bolinhas usadas para Beach Tennis são similares às de Tennis em Tamanhos e Formato, porém com pressurização menor que a oficial de Tennis, A bola usada no Beach Tennis tem 50% menos pressão dentro da bola, sendo bem mais murcha do que a do Tênis, isso ajuda para que ocorra maior número de trocas de bola.

BEACH TENNIS FEST 2024

Local: Lado norte (esquerdo) do Pier de Pompano Beach, próximo a Atlantic Blvd.

Horário : 9am as 6pm

Informações : 954 802 6402 – 754 2351267

Instagram: BeachTennisBrasilUSA