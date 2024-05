DeSantis assina lei para evitar ‘doutrinação’ em formação de professores

O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou projetos de lei que incluem a tentativa de impedir a "doutrinação" em programas de treinamento de professores e o início da permissão para que as cooperativas de crédito detenham dinheiro do Estado.



O projeto de lei sobre formação de professores (HB 1291) foi uma das questões educativas mais controversas da sessão legislativa deste ano, que terminou a 8 de Março. Ele procura impedir que “políticas de identidade” sejam incluídas em programas de preparação de professores em faculdades e universidades.

DeSantis disse que a medida, que entrará em vigor em 1º de julho, “proíbe a doutrinação” de futuros professores. A lei também se aplicará a programas que preparam líderes escolares, como diretores, para suas funções.

“O Legislativo analisou isso e disse: ‘Não queremos que esses programas de preparação de professores se tornem cativos de alguma agenda política'”, disse DeSantis durante um evento de assinatura de projeto de lei na Torre VyStar em Jacksonville na quinta-feira, 2.

Anteriormente, DeSantis postou na plataforma de mídia social X que a legislação protegerá os “floridianos da Agenda das Elites Globais”.

Mas o Southern Poverty Law Center emitiu um comunicado na quinta-feira criticando o projeto de lei, descrevendo-o como um “esforço para silenciar programas educacionais que ensinam empatia e respeito por todos”.



“Não há maior ameaça à nossa democracia do que os esforços para assustar os habitantes da Flórida e impedi-los de exercer o seu direito à liberdade de expressão e de ter discussões abertas e honestas sobre o papel que o racismo e a opressão desempenharam na história do nosso país”, Sam Boyd, advogado supervisor sênior para o Southern Poverty Law Center, disse no comunicado. “Os tribunais já decidiram que leis como estas, que procuram impor censura ao ensino superior, são inconstitucionais. Esta lei não é diferente.”



Segundo o projeto de lei, os programas de preparação de professores não podem “distorcer eventos históricos significativos ou incluir um currículo ou instrução que ensine políticas de identidade”. O projeto de lei inclui vínculos com uma lei de 2022 que restringe a forma como vários conceitos relacionados à raça podem ser ensinados nas escolas – uma lei que DeSantis apelidou de “Acabar com os Erros para Nossos Filhos e Funcionários”, ou Lei Stop WOKE.



Fonte: NBC Miami.