Universal anuncia novidades para os parques em Orlando

A partir de junho, o Universal Orlando Resort vai contar com novas atrações e experiências, incluindo uma nova projeção no Castelo de Harry Potter.

A expectativa maior está por conta da inauguração da nova área da DreamWorks, marcada para 14 de junho no Universal Studios Florida. As atrações e espaços temáticos dessa área são inspirados nos personagens Shrek, Trolls e Kung Fu Panda, entre outros.

Os visitantes vão poder encontrar diferentes personagens, curtir a montanha-russa Trollercoaster, participar de uma atração interativa do Kung Fu Panda, visitar uma construção que recria a casa do Shrek e se encantar com um show multissensorial ao vivo que vai trazer as melhores histórias da DreamWorks.



Nova projeção na área de Harry Potter



O majestoso castelo de Hogwarts também terá cara nova a partir de 14 de junho. Quer dizer, um novo show noturno para a alegria dos visitantes do The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade, que fica no Universal Islands of Adventure.

O novo show de projeções no castelo de Harry Potter vai acontecer em noites selecionadas e ganhou o nome de Hogwarts Always. A apresentação vai mostrar momentos importantes de um ano letivo em Hogwarts, como um passeio a bordo do Hogwarts Express ou compras no Beco Diagonal, com quatro finais diferentes, cada um celebrando uma das casas.



Show no lago



Uma outra novidade também está marcada para começar no dia 14 de junho no Universal Studios Florida, bem nas águas da lagoa do parque. O show noturno CineSational: A Symphonic Spectacular vai ter 228 fontes que atingem alturas de até 60 metros, projeções em 4K e mais de 600 drones.

A ideia do espetáculo é celebrar as músicas dos grandes sucessos do cinema trazendo filmes como Velozes e Furiosos, Super Mario Bros, King Kong, E.T, Shrek, Transformers e muitos outros!



A maior parada diurna da Universal



A última novidade vai começar no dia 3 de julho nas ruas do Universal Studios Florida. O Universal Mega Movie Parade será o maior desfile diurno da história do parque e vai celebrar alguns dos filmes mais icônicos do grupo, como E.T., De Volta para o Futuro, Tubarão, Caça-Fantasmas, Jurassic World, Minions e outros.

A parada vai contar com 13 carros alegóricos e quase 100 profissionais, incluindo bailarinos, patinadores e artistas com pernas de pau, e muitos efeitos especiais. O final do desfile vai trazer gigantes dinossauros a bordo do carro alegórico do Jurassic World, encantando todos os visitantes.



